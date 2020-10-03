سعوديون يحذرون من الاستثمار في تركيا : خيانة

المواطن - سعد البحيري

طالب العديد من المواطنين ورجال الأعمال والكُتاب والصحفيين بضرورة مقاطعة الاستثمار في تركيا ووقف أية عمليات للاستيراد والتصدير مع استمرار عداء أردوغان المعلن للمملكة.

وقبل أيام تم الإعلان عن حظر المنتجات التركية في السعودية الأمر الذي لاقى قبولًا واسعًا واستحسنته جموع المواطنين.

الاستثمار في تركيا خيانة

الكاتب والصحافي عبدالعزيز الخميس قال: بعد كل هذا العداء من أردوغان، لا يمكن لنا سوى وصف من يتاجر أو يستثمر أو يقوم بسياحة مع تركيا بأنه خائن لوطنه، أردوغان يعتقد أنه يملك التاريخ ونسي أنه حين يصلي فوجهه يتجه لبلدنا رغمًا عنه، وأن أهل الجزيرة العربية قدموا للإنسانية ولقومه حضارة عجز قومه عنها ولم يقدموا سوى التخلف والدمار.

مقاطعة تركيا مسؤولية كل سعودي

رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الرياض عجلان العجلان قال: المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي “التاجر والمستهلك”، ردًا على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا.

وأضاف علي السنبل: نعم وهي حملة وطنية شعبوية وليست سياسية هذه رسالتنا للترك، فما أتانا منهم إلا الحلويات والأجبان واللبنة فما استفدنا منهم سلاح أو طائرات أو تقنية .. ويمكن استبدالهم .. أما السفر فهي ديار ليست آمنة أصلًا.

بدائل رخيصة

بدوره قال الكاتب إبراهيم العقيلي: على قطاع الأعمال أن يستجيب فورًا لدعوة مقاطعة المنتجات التركية ويوقف فورًا الاستيراد من تركيا، وفي العالم بدائل كثيرة وأرخص.

وتابع العقيلي: علينا أن ندافع عن بلدنا بكل وسيلة وقد ثبت أن النظام الأردوغاني في أنقرة، ونظام الملالي في طهران من أشد أعداء المملكة العربية السعودية ولن نقول قطر لأن هذه الإمارة الصغيرة جدًا تابعة لهما وهي فقط مستودع دولار تدفع لهما وعلى السائح ألّا يذهب إليها، ومن يملك عقارًا هناك عليه التخلص منه، وعلى منظمي الرحلات السياحية أن يوقفوا ويلغوا أي برامج سياحية إلى تركيا.

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