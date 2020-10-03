سقوط قتلى وجرحى في انفجار خزان نفط وسط إيران

المواطن - متابعة
أكدت السلطات الإيرانية سقوط قتيل جراء انفجار دوى اليوم السبت في مدينة رازي الصناعية بمحافظة أصفهان وسط البلاد.
وصرح مدير دائرة الطوارئ في أصفهان، منصور شيشة فروش، بأن الانفجار وقع في أحد مخازن النفط بسبب إهمال بشري.
وأوضح المسؤول أن أحد العمال كان يعمل على لحام المخزن، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع انفجار فيه، وذلك أودى بحياة العامل.
وأكد مدير دائرة الطوارئ أن الحريق تم إخماده بمساعدة رجال الإطفاء.
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