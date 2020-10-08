سقوط مسيرتين في شرق جورجيا قرب الحدود مع أذربيجان

المواطن - متابعة

أفادت وزارة الداخلية الجورجية، مساء أمس الأربعاء، بسقوط طائرتين مسيرتين في منطقة كاخيتيا شرق البلاد والواقعة على حدود أذربيجان.

وقالت الداخلية الجورجية، في بيان: “في حوالي الساعة 18:35 و18:45 من 7 أكتوبر تلقت الوزارة بلاغات حول سقوط طائرتين مسيرتين في قريتي سانافاردو وأودابنو بمنطقة كاخيتيا. ولم يتعرض أحد لأي إصابات جراء الحادث”.

ولم تذكر الداخلية الجورجية أي تفاصيل أخرى حول الحادث بما في ذلك تبعية الطائرتين المسيرتين.

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عامًا، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وسبق أن أعلنت إيران عن سقوط عشرات قذائف الهاون على أراضيها جراء الأعمال القتالية بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.

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