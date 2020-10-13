سكني يطلق مشروع بارك فيو الخبر سعر الفيلا يبدأ من 690 ألف ريال

المواطن - واس

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، عن إطلاق مشروع سكني جديد “بارك فيو” في محافظة الخبر، وإتاحة حجزه إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق “سكني” على الرابط ، وذلك ضمن جهود البرنامج لتسهيل التملك بتوفير حلول إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري.

مكونات مشروع بارك فيو الخبر

وأوضح البرنامج في بيان اليوم، أن مشروع “بارك فيو” أحد المشاريع تحت الإنشاء والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، ويقع على مساحة تصل إلى 280 ألف متر مربع، ويضم نحو 484 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، على مساحات 279- 339م2، بأسعار تبدأ من 690 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في حي العزيزية، كما يُوفر مساحات خضراء ومرافق حيوية تتجاوز 54% من مساحة المشروع، وتُعد ميّزه تنافسية ضمن تصاميم عصرية، إضافة إلى توفر مواقع لجميع الخدمات التجارية والتعليمية والترفيهية ضمن بيئة مكتملة البنية التحتية.

خيارات سكنية متنوعة

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار البرنامج في ضخ العديد من المشاريع وتسليم الوحدات السكنية للأسر السعودية ضمن المشاريع تحت الإنشاء، لتوفير خيارات متعددة للمواطنين تلبي تطلعاتهم ورغباتهم؛ بهدف زيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ولفت إلى أن مشروع “بارك فيو” يراعي في تصاميمه إيجاد بيئة جاذبة توفر معايير برنامج جودة الحياة – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 – بإيجاد نمط حياة صحي للمواطنين من خلال تهيئة البيئة اللازمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

يذكر أن برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الحالي استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، فيما استفادت أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019 من البرنامج، منها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها.

شارك الخبر