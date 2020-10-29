سكني يُطلق مشروع النخبة بالدمام ليوفر 869 وحدة سكنية

المواطن - واس

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان, إطلاق مشروع “النخبة” الجديد شمال ضاحية الملك فهد بالدمام وإتاحة حجزه إلكترونياً عبر منصة وتطبيق سكني الإلكتروني أو بزيارة مركز المبيعات في مقر المشروع، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في ضخ وتسليم المشاريع لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة وباستحقاق فوري دون انتظار، ويمكن تحميل تطبيق “سكني” للاطلاع على جميع المشاريع من خلال الرابط: http://qrco.de/bbLCv7.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم، أن مشروع النخبة أحد المشاريع تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتميز بموقع إستراتيجي شمال حي ضاحية الملك فهد على مساحة 500,000م2، مما يسهل الوصول إليه، ويضم 869 فيلا بنماذج مختلفة، تبدأ مساحاتها من 227-763 متر للوحدة، وبأسعار تبدأ من 769 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

من جهته بين المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن مشروع “النخبة” يوفّر تصاميم جاذبة تتوافق مع معايير برنامج “جودة الحياة” لإيجاد نمط حياة صحي للمواطنين من خلال تهيئة البيئة اللازمة وتعزيز مشاركة ساكنيه في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تنفيذ 27 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين توفّر أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، تتوزع في عدد من محافظات المنطقة بتصاميم ونماذج متعددة تشمل (شقق – تاون هاوس – فلل)، وبأسعار مناسبة لتلبية تطلعات المواطنين ورغباتهم؛ بهدف زيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويستمر برنامج “سكني” في تقديم جميع الخيارات والحلول السكنية التي تلبي احتياجات الأسر ورغباتها من خلال استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، بعد أن تمكن خلال العام الماضي 2019 من خدمة 300 ألف أسرة منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.



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