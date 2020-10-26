سلطات أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الاتهام بخرق إطلاق النار

المواطن - متابعة

تبادلت سلطات أذربيجان وأرمينيا الاتهام بخرق وقف إطلاق النار في قره باغ، الذي دخل حيز التنفيذ قبل ساعات.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن القوات الأرمنية قصفت بلدة ترتر وقرى مجاورة في “انتهاك جسيم” للهدنة.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القوات الأذربيجانية ارتكبت “انتهاكاً جسيماً” لوقف إطلاق النار كذلك عبر استهداف مواقع لمقاتلين في مناطق مختلفة عند الجبهات الأمامية بنيران المدفعية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت مساء يوم أمس أن أرمينيا وأذربيجان تعهدتا مجدداً أن تلتزما اعتباراً من الاثنين “وقفاً إنسانياً لإطلاق النار” في إقليم ناغورني قره باغ، وذلك بعد مفاوضات في واشنطن.

وجاء ذلك غداة لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على حدة كلاًّ من نظيريه الأذربيجاني جيهون بيرموف والأرميني زُهراب مناتساكانين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعهد فيها الجانبان التزام هدنة، لكن الإعلان الأميركي شدد على أن الوزيرين “جددا التزام بلديهما تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني والتقيد به”.

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