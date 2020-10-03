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سلطان الغنام يُغادر مباراة النصر وبيرسبوليس مصابًا
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سلطان الغنام يُغادر مباراة النصر وبيرسبوليس مصابًا

2020/10/03
الساعة 7:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سلطان الغنام يُغادر مباراة النصر وبيرسبوليس مصابًا سلطان الغنام بـ مباراة النصر وبيرسبوليس
المواطن - محمد سمعه
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1 أسامة الخلف بديلًا لـ سلطان الغنام:
2 سلطان الغنام أفضل لاعب في الأسبوع:

غادر اللاعب سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بـ النصر، مباراة بيرسبوليس الإيراني المقامة حاليًّا في دور نصف النهائي بـ دوري أبطال آسيا 2020 بسبب الإصابة.

أسامة الخلف بديلًا لـ سلطان الغنام:

وكان الغنام تعرض لإصابة قوية في القدم بعد تدخل عنيف عليه من أحد لاعبي بيرسبوليس، ليقرر المدرب روي فيتوريا الدفع باللاعب أسامة الخلف خلفًا للغنام.

وفي سياق آخر، وجهت جماهير النصر اللوم للاعب عوض خميس، لاعب العالمي، وذلك بعد أن تسبب في الهدف الأول لفريق بيرسبوليس الإيراني في الدقيقة الـ42 من الشوط الأول بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

سلطان الغنام بـ مباراة النصر وبيرسبوليس
سلطان الغنام بـ مباراة النصر وبيرسبوليس

وأكدت جماهير العالمي على أن عوض خميس هو المتسبب في هدف فريق بيرسبوليس؛ كونه تقاعس عن تشتيت الكرة بدون أي فلسفة، مضيفين أن العالمي لو أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف لكان أفضل من التعادل الإيجابي.

ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السادسة والثلاثين من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب مهدي عبدي في الدقيقة الثانية والأربعين عبر ضربة رأسية لفريق بيرسبوليس.

سلطان الغنام أفضل لاعب في الأسبوع:

يذكر أن سلطان الغنام فاز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع بـ دوري أبطال آسيا، قبل انطلاق مباراة بيرسبوليس في دور الأربعة.

 


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