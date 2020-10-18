سلطة الجرجير مع الرمان

الطعام المفيد يساعد جسم الإنسان في الحفاظ على صحته ولياقته مثل سلطة الجرجير مع الرمان حيث أن كلا من الجرجير والرمان يحتويان على فوائد صحية عديدة.

فوائد سلطة الجرجير مع الرمان

تساعد على حرق الدهون خسارة الوزن وذلك لأن الجرجير والرمان كلا منهما يساعد في زيادة حرق الدهون في الجسم كما أن الجرجير يحتوي على العديد من الألياف الغذائية التي تعطي الشعور بالشبع وبالتالي تقلل من كميه الغذاء المتناول.

مفيدة للبشرة والشعر وذلك لأن الجرجير والرمان يحتويان على العديد من الفوائد التي تساعد على نضارة البشرة وإشراقها وحمايتها من المشاكل المختلفة، كما أن الجرجير يساعد على تطويل الشعر وزيادة نموه وكثافته.

يمد الجسم بالعناصر الغذائية وذلك لأن الجرجير والرمان يحتوي على الكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تقاوم الالتهابات وتقلل من الإصابة بالأمراض المختلفة وتحمي جهاز المناعة.

طريقة عمل سلطة الجرجير مع الرمان

المكونات

3 كوب من أوراق الجرجير المغسول بالماء والخل ومفرومة. كوب إلا ربع من الرمان ملعقة كبيرة زيت زيتون. 4 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. 2 فص ثوم مهروس. ملح وفلفل.

طريقة التحضير

في وعاء متوسط الحجم نضع في الثوم المهروس ونضيف إليه الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون ثم نخلط المكونات معًا.

في وعاء آخر نضع الرمان والجرجير ونضيف إليه الخليط ونقلب مباشرة قبل أن يذبل الجرجير وتقديمه.

طريقة عمل سلطة الجرجير بدبس الرمان

المكونات

2 حزمة من الجرجير مغسولة بالماء ومقطعة بالسكين. كوب وربع من الرمان. 3 ملعقة كبيرة من دبس الرمان. 4 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. 5 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملح طعام.

طريقة التحضير

في وعاء صغير نضع دبس الرمان عصير الليمون وزيت الزيتون والملح ومزج المكونات مع بعضها.

في وعاء آخر نضع الجرجير والرمان

نضيف الخليط السابق إلى الرمان والجرجير ومزج المكونات مع بعضها وتقليبها وتقديمها مباشرة.

سلطه الجرجير والفيتا والرمان

المكونات

حزمة من الجرجير المغسولة بالماء. 1 بصلة مقطعة إلى شرائح رفيعة. كوب إلا ربع من الرمان. 5 ملعقة كبيرة من جبنة فيتا مقطعة إلى مكعبات. 6 ملعقة كبيرة خل. 4 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ملح وفلفل اسود.

طريقة التحضير

في وعاء كبير الحجم نضع البصل والخل والزيت والفلفل والملح ونقلب جيدًا.

نقطع الجرجير إلى شرائح صغيرة.

نضيف الجرجير إلى خليط البصل.

نضيف الرمان وباقي المكونات ونقليها مع بعضها جيدًا.

يتم وضع مكعبات الجبن على الوجه وتقديمها مباشرة.

سلطة الجرجير مع السماق

المكونات

أربعة حزمة من الجرجير المغسولة بالماء. 4 ملعقة كبيرة من الخل. 2 ملعقة صغيرة من السماق والسكر. عدد 1 بصله مقطعه إلى شرائح. نصف كيلو طماطم حمراء كرزية. كوب إلا ربع من عصير الليمون. 5 ملعقة من زيت الزيتون. كوب إلا ربع جبنه بيضاء. 3 ملعقة كبيرة من الجوز. نصف ملعقة كبيرة من الملح. ربع ملعقة كبيرة من الكمون.

طريقة التحضير

نضع الجرجير المغسول في الثلاجة لمدة 60 إلى 80 دقيقة.

فرم الجرجير في الخلاط الكهربائي وتوضع في وعاء عميق.

نضرب الطماطم في الخلاط الكهربائي ونصفيها.

في وعاء عميق آخر نضع الخل والسماق ونتركه لمدة 4 دقائق ثم نضيف إليه البصل.

نضيف عصير الليمون والملح والسكر والكمون وزيت الزيتون مع بعض.

نضيف صلصة والشمندر والجبن مع بعض.

يتم إضافة المكونات مع بعضها ونضع البصل وصلصة الطماطم على الوجه ثم نرش الجوز وتقديمها.

طريقة عمل سلطة الجرجير بالباذنجان

من خلال موقع المواطن سنوضح طريقة عمل سلطة الجرجير بالباذنجان

المكونات

2 كوب من الجرجير مفروم فرم خشن. 4 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. 6 ملعقة صغيرة من الرمان. نصف ملعقة كبيرة من الملح. 4 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. 2 ملعقة صغيرة من الخل. حبة باذنجان كبيرة مقطعة شرائح ومشوية فى الفرن. كوب من خبز أسمر محمص.

طريقة التحضير

في وعاء نضع عصير الليمون والملح وزيت الزيتون والخل ونقلبهم

في طبق التقديم نضع الجرجير ونضيف إليه المزيج السابق.

نضيف الرمان والخبز في طبق التقديم.

نضع الباذنجان على أطراف الطبق، وتقديم السلطة.

طريقة عمل سلطة الجرجير مع الزبادي

المكونات

2 حزمة من الجرجير مغسولة بالماء ومقطعة. 1 علبة زبادي كبيرة. 2 حبة طماطم متوسطة الحجم. 1 حبة خيار كبيرة الحجم. 2 ملعقة صغيرة من المستردة. 4 ملعقة صغيرة من المايونيز. ملعقة صغيرة من الخل. ربع ملعقة كبيرة من الملح. ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود. 4 ملعقة صغيرة مايونيز.

طريقة التحضير

في وعاء نقطع الطماطم والخيار في شكل مكعبات.

في وعاء آخر نضع الزبادي والمستردة والمايونيز والفلفل الأسود والخل والملح ونقلبهم معًا.

في طبق التقديم ونضع الجرجير ونضيف إليه الطماطم والخيار ثم نضيف إليه باقي المكونات ونقلب وتقديمها مباشرة.

نصائح عند تحضير سلطة الجرجير مع الرمان

قبل استخدام الجرجير يجب غسله بالماء والخل والتأكد من أنه نظيف لا يوجد به أي شوائب طينية.

عند إضافة ملح إلى السلطة يجب إضافة كميات صغيرة جدا حتى لا يسبب أي ضرر كما أن الملح لا يعطي مذاق للسلطة.

يفضل استخدام سلطة الجرجير مع الرمان أساسية على مائدة الطعام وإضافة بعض الأطباق الجانبية إليها.

عند عمل سلطة الجرجير مع الرمان من الممكن إضافة بعض الخضروات والمكسرات.

شارك الخبر