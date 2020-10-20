سلمان الدوسري لأردوغان بعد المقاطعة الشعبية : يداك أوكتا وفوك نفخ

المواطن - الرياض

أكد الكاتب سلمان الدوسري أنه بالرغم من أن المشاركة بالمقاطعة الشعبية ضد المنتجات التركية خيار وليست فرضًا، إلا أن تفاعل السعوديين كان مذهلًا وغير مسبوق حتى بلغ هدفهم “صفر تعامل مع تركيا”.

وشدد الدوسري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على أن النظام التركي وحّد الجميع ضده وخاصم الجميع واستفز الجميع.

وأضاف موجهًا رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر إشارة إلى حسابه الرسمي: “ليس من باب الشماتة، نقول: يداك أوكتا وفوك نفخ”، وهو مثل يضرب لِمَن كان سبب هلاكه منه.

وتفاعل مواطنون مع حملات مقاطعة المنتجات التركية بسبب العداء التركي للسعودية ودول الخليج وسياسات أردوغان الرامية لنشر الفوضى والخراب بالوطن العربي .

وصعد وسم الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا للترند في ساعات قليلة حمل تغريدات واسعة نددت وحذرت من مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتأتي هذه الحملة الوطنية السعودية من أبناء الوطن ردًّا على الرئيس التركي المتمرد أردوغان والذي يعكس التفاف السعوديين حول القيادة وإحباطهم لكل مشاريع الفوضى الذي يسعى لافتعالها الأعداء.

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