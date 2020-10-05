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سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

2020/10/05
الساعة 8:20 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً الى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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