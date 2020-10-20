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سمية جبرتي .. خبرات إعلامية تحت قبة مجلس الشورى
ماجستير في الآداب والعلوم الإنسانية

سمية جبرتي .. خبرات إعلامية تحت قبة مجلس الشورى

2020/10/20
الساعة 11:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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سمية جبرتي .. خبرات إعلامية تحت قبة مجلس الشورى
المواطن - الرياض

أعاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، مساء أول أمس الأحد، تشكيل مجلس الشورى، بتعيين 150 عضواً وعضوة، بينهم 30 امرأة، حافظت 12 منهن على عضويتهن من الدورة السابقة، فيما انضمت 18 أخريات للدورة الجديدة.

وستشارك العضوات الجديدات في اجتماعات المجلس الذي يلعب دوراً تشريعياً استشارياً لمدة أربع سنوات متتالية، قبل إعادة تشكيل مجلس جديد من قبل الملك.

وكان لافتاً في قائمة العضوات الجديدات في المجلس، أنهن جميعاً من الأكاديميات اللاتي يحملن شهادات دراسية عليا بتخصصات مختلفة، وينتمين -أيضا- لمختلف مناطق المملكة .

وكانت من ضمن من تم تعينهم في مجلس الشورى سميه أنور عبد المجيد جبرتي.

من هي سمية جبرتي؟

التعليم:
– ماجستير في الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 1425هـ.
الخــبرات العمليـة السابقة:
– مساعدة رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز، الشركة السعودية للأبحاث والنشر.
– رئيسة مركز التواصل الدولي، وزارة الإعلام.
– رئيسة تحرير صحيفة سعودي جازيت، مؤسسة عكاظ للصحافة.
– نائبة رئيس التحرير، صحيفة سعودي جازيت، مؤسسة عكاظ للصحافة.
– نائبة رئيس التحرير، صحيفة عرب نيوز، الشركة السعودية للأبحاث والنشر.


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