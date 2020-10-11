سهم سابك يقفز حوالي 6 ريالات بنسبة 6.42 %

المواطن - سعد البحيري

قفز سهم سابك اليوم قرابة 6 ريالات ليغلق مرتفعًا بنسبة 6.42 % مقارنة مع سعر الافتتاح.

أداء سهم سابك اليوم

وافتتح السهم جلسة التداولات اليوم عند 92.10 مرتفعًا عن سعر إغلاق يوم الخميس الماضي والذي بلغ 91.90 ريال وخلال جلسة التداول سجل السهم أقصى ارتفاع له عند 97.80 ريال وهو السعر الذي تم الإغلاق عليه بارتفاع قدره 5.90 ريال.

وبلغ عدد الصفقات على سهم سابك اليوم 16,425 صفقة، فيما وصل متوسط كمية الصفقة إلى 544 سهمًا وكانت الكمية المتداولة 8,934,779 سهمًا بقيمة 852,202,366.20 ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 100.71 نقطة ليقفل عند مستوى 8513.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 440 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عسير، وأنعام القابضة، ومعدنية، وبحر العرب، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بروج للتأمين، والأهلية، والكثيري، واتحاد الخليج، وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 5.61%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وكهرباء السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم سابك، والإنماء، ومعدنية، والراجحي، والبحري هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 206.33 نقطة ليقفل عند مستوى 14794.62 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 860 ألف سهم تقاسمتها 1648 صفقة.

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