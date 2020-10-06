سهير المصرية زورت بطاقة رجل أعمال وسحبت 12.5 مليون جنيه من البنك

المواطن - متابعة

في أسلوب إجرامي جديد قادت سهير المحترفة في عالم الجريمة عصابة مكونة من 16 شخصًا من أجل الاستيلاء على 12.5 مليون جنيه من الحساب البنكي لأحد رجال الأعمال في مصر.

الواقعة كما كشفت تفاصيلها صحيفة الوطن المصرية تتلخص في قيام سهير التي خرجت من السجن مؤخرًا بعد قضاء عقوبة تزوير محررات رسمية وزوجها المسجل خطر بتشكيل عصابة قامت بالتحري عن أحد رجال الأعمال ثم تزوير بطاقة الهوية الوطنية بصورة شخص آخر وبنفس البيانات الصحيحة والاتفاق مع موظفين في البنك بتسهيل سحب الأموال.

ونجحت العصابة في سحب 12.5 مليون جنيه حصلت منها سهير على 8 ملايين جنيه هي وزوجها بينما حصل باقي العصابة الـ15 على 4.5 مليون جنيه.

ونجحت الشرطة المصرية في القبض على 16 فردًا فيما لا يزال البحث عن هارب واحد من العصابة.

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