سوبر الهلال والنصر يعود بعد 5 سنوات

المواطن - مروة نبيل

تأهل الهلال والنصر إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لتتجدد مواجهتهما في كأس السوبر السعودي مرة أخرى بعد 5 سنوات.

الهلال والنصر في النهائي:

ولعب الهلال ضد أبها على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الدور نصف النهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حول تأخره بهدف ضد الأهلي إلى فوز بهدفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السوبر السعودي 2015:

ويفرض نظام بطولة كأس السوبر السعودي تواجد بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي حال تكرر البطل يتأهل وصيف الدولي، وهو ما يحدث في مباراة الهلال والنصر، حيث ضمن العالمي التواجد مع الزعيم إما كبطل للكأس أو وصيفًا للدوري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد فاز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2015، وتوج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ليتواجها في كأس السوبر السعودي الذي أُقيم في العاصمة لندن، وفاز الزعيم بهدف دون رد سجله البرازيلي كارلوس إدواردو، ليحصد البطولة.

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