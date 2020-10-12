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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 13.2 مليار ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 13.2 مليار ريال

2020/10/12
الساعة 4:46 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 13.2 مليار ريال
المواطن - واس
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1 أداء سوق الأسهم السعودية
2 سوق الأسهم الموازية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية  الرئيسية اليوم مرتفعاً 31.68 نقطة ليقفل عند مستوى 8544.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13.2 مليار ريال.

أداء سوق الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات اليمامة للحديد، وتهامة، والصناعات الكهربائية، وعطاء، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المعذر ريت، والكثيري، وأنعام القابضة، وأمانة للتأمين، والأهلية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 6.35%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيمانول، ودار الأركان، والأسماك، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وتهامة، والإنماء، وسابك، وفيبكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 86.36 نقطة ليقفل عند مستوى 14708.26 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 430 ألف سهم تقاسمتها 1354 صفقة.


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