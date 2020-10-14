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سوق الأسهم يغلق على انخفاض طفيف بتداولات تجاوزت 12.2 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق على انخفاض طفيف بتداولات تجاوزت 12.2 مليار ريال

2020/10/14
الساعة 4:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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سوق الأسهم يغلق على انخفاض طفيف بتداولات تجاوزت 12.2 مليار ريال
المواطن - واس
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1 أداء مؤشر سوق الأسهم
2 ارتفاع مؤشر نمو

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بـ 8.97 نقاط ليقفل عند مستوى 8592.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.2 مليار ريال.

أداء مؤشر سوق الأسهم

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وزين السعودية، وأنابيب، وأميانتيت، ومسك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات شمس، والخليجية العامة، وبوبا العربية، وأنعام القابضة، وكيان السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و 3.18%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وأسمنت الجوف، والكابلات السعودية، وأنابيب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سيرا، ودار الأركان، والكابلات السعودية، وأنابيب، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

ارتفاع مؤشر نمو

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً بـ 248.76 نقطة ليقفل عند مستوى 15227.73 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 836 صفقة.


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