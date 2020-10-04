سيفيكس مضاد حيوي واسع المدى

يعتبر عقار سيفيكس مضاد حيوي واسع المدى من أقوى المضادات الحيوية المستخدمة في علاج كثير من الالتهابات والميكروبات التي تصيب الإنسان.

سيفيكس مضاد حيوي واسع المدى

ينصح الأطباء باستخدام سيفيكس مضاد حيوي واسع المدى لعلاج الالتهابات التي تحدث بسبب العدوى البكتيرية حيث أنه يعالج التهابات الجلدية اللوزتين وعدوي الجهاز التنفسي والمسالك البولية.

قديما كان يستخدم في العدوى الجرثومية وذلك عن طريق الحقن لمنع ظهور أي جراثيم أخري لكي تقاوم المضاد الحيوي.

الاسم العلمي للدواء

سيفادروكسيل.

سيفيكسيم.

المادة الفعالة

يحتوي سيفيكس على الكثير من المواد الكيميائية الدوائية التي تتفاعل مع بعضها لعلاج الالتهابات وتعتبر أنشط مادة فعالة رئيسية فيه هي مادة سيفيكسيم.

دواعي الاستعمال

التصنيف الدوائي لعقار سيفيكس أنه من المضادات الحيوية لمحاربة البكتيريا والجراثيم والفطريات التي تصيب الجهاز التنفسي والتناسلي والبولي.

حالات استعمال سيفيكس

يستخدم سيفيكس في علاج الحالات التالية:

الالتهاب الرئوي.

التهابات اللثة والخراج.

التهابات المسالك البولية.

التهاب البلعوم.

التهاب اللوزتين.

التهابات الأذن.

التهابات الجيوب الأنفية والشعب الهوائية.

التهابات الدمامل.

حمّي التيفود.

التهابات الشغاف البكتيري.

التهابات الجهاز التنفسي البكتيري.

الالتهابات الجلدية.

علاج الأنسجة الرقيقة أو الرخوة.

علاج التهابات صمامات القلب.

الأعراض الجانبية لعقار سيفيكس

كل عقار سلاح ذو حدين يعالج الالتهابات التي تصيب الجسم ولكن نتيجة استخدامه سواء كان بدون علم الطبيب أو استخدام جرعة زائدة منه فإنه يسبب ظهور العديد من الأعراض الجانبية وهذه الأعراض قد تظهر كلها أو بعضها وقد تكون شديدة أو أعراض طفيفة لذا من الأفضل الالتزام بالجرعة وبعلم الطبيب ومن خلال موقع المواطن نوضح بعض الآثار الجانبية:

حساسية الجلد والحكة.

تورم في الوجه والشفتين.

صعوبة في التنفس.

عسر الهضم.

الإصابة بالإمساك والإسهال.

الشعور بالتقيؤ.

حدوث غازات وانتفاخات البطن.

سيولة الأنف.

آلام في المعدة.

التهابات الحلق.

تقرحات في الفم.

حموضة المعدة.

شحوب الوجه والعينين.

تغير في رائحة الإفرازات المهبلية للمرأة.

حدوث بعض الكدمات والنزيف.

دوران الرأس.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

إصابة النساء بعدوى الخميرة المهبلية.

آلام في أطراف الجسم.

الإصابة ببعض التشنجات.

احتياطات الاستعمال

بعض الحالات قد يحدث لهم حساسية تجاه هذا العقار كما أنه قد يتفاعل مع أدوية أخري مما يسبب الإصابة ببعض الأعراض الجانبية السابقة لذا يجب الحذر من موانع الاستعمال كالتالي:

أثناء الحمل والرضاعة.

كبار السن.

مرضي الكبد والكلى.

من يعاني من فرط الحساسية.

دواعي استعمال سيفيكس للحامل

بالرغم من أن سيفيكس مضاد حيوي واسع المدي إلا أنه لا يوجد دراسات كافية حول مدى تأثيره على الحامل مما يفيد بأن مكونات هذا العقار قد تتسرب إلى المشيمة وتؤثر على صحة الجنين وتؤدي إلى الإجهاض أو التشوه لذا يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه وخاصة في المرحلة الأولي والأخيرة من الحمل.

موانع استعمال سيفيكس أثناء الرضاعة

لا ينصح الطبيب باستعمال الدواء أثناء فترة الرضاعة الطبيعية وذلك لأنه قد تتسرب مكونات الدواء إلى لبن الأم مما يؤثر على صحة الرضيع لذا من الأفضل استخدام بديل عنه أو استخدامه بعد فترة الرضاعة الطبيعية.

الجرعة

يقوم الطبيب المعالج بتحديد الجرعة التي يحتاجها المريض على حسب تاريخ المرض له وحالته الصحية والفئة العمرية.

الجرعة اليومية للبالغين 400 مليجرام يوميا.

الجرعة اليومية للأطفال 8 مليجرام/ كيلوجرام من وزن الطفل.

يتم تناول الجرعة 200 ميلي غرام كل 12 ساعة أي مرتين في اليوم أو 400 مليجرام مرة واحدة يوميا.

يفضل تناول العقار بعد الأكل وذلك لتجنب حدوث أي أعراض جانبيه من آلام المعدة والتشنجات وغيرها.

الأطفال والرضع

يجب استشارة الطبيب في أخذ الجرعة المناسبة على حسب الوزن والجيل.

سعر دواء سيفيكس مضاد حيوي واسع المدى

شراب زجاجة الدواء سعرها 28.65 ريال سعودي.

كبسولات ذات تركيز 200 ملى جرام سعر العبوة 36.30 ريال سعودي.

كبسولات ذات تركيز 400 مليجرام سعر العبوه 50.70 ريال سعودي.

طريقة حفظ عقار سيفيكس

يتم حفظه بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال.

يتم حفظه في درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية.

يحفظ في مكان جاف.

يحفظ بعيدًا عن الحرارة وأشعة الشمس.

شركة تصنيع الدواء: الشركة الدولية.

بعض النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار

يجب الالتزام بالجرعة وعدم التوقف عن أخذ العلاج إلا باستشارة الطبيب.

لا يجب وصف العلاج لأي أحد سواء كان قريب أو صديق إذا كان العلاج ذات تأثير جيد وفعال معك فقد يكون مضر للآخرين

لا يجب أخذ الدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

عند اخذ الجرعة لابد من أخذها بشكل صحيح وفي الميعاد المناسب لها.

لابد من إخبار الطبيب في حالة إذا كان المريض يعاني من حساسية أو أي أدوية لعلاج امراض أخرى لأنه قد يؤثر على نتيجة الدواء بالتأثير السلبي.

طريقة تناول سيفيكس

كبسولات: يتم تناول كبسولة واحدة مع كوب من الماء.

دواء شرب: يتم رج الزجاجة جيدًا قبل الاستخدام ثم تناول ملعقة من الدواء وأخذ الجرعة.

المدة الفعالة

يستمر مفعوله من 8 إلى 12 ساعة.

وقف الدواء

لا يجب التوقف عن أخذ الدواء حتى في حالة الشعور بالتحسن وذلك لأن التلوث والالتهابات تكون ما تزال موجودة وفي حالة التوقف عن الدواء تعود الحالة كالسابق.

نسيان تناول الجرعة

يجب تناول الوجبة عند تذكرها وأخذ الجرعة بعدها أما إذا كان موعد الجرعة الثانية قد اقترب فيجب اهمال الجرعة الفائتة وعدم أخذها وأخذ الجرعة الثانية فقط حتى لا يحدث أي أعراض جانبيه.

الأسماء التجارية للدواء سيفيك

سوبراكس كبسولات

سوبراكس كبسولات تركيز 400

سوبراكس كبسولات بتركيز 100

ماجناسيف كبسولات.

وينكس كبسولات.

سيفراكس كبسولات.

شارك الخبر