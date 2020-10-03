سيول في المدينة المنورة ومقاطع توثق جمال الطبيعة

المواطن - المدينة المنورة

أظهرت مقاطع فيديو اليوم السبت جريان السيول التي شهدتها مدن ومحافظات منطقة المدينة المنورة خلال الساعات الماضية.

امطار #المسيجيد وسيول خشيرمه جنوب المسيجيد

جنوب غرب #المدينة_المنورة

يوم السبت ١٦ صفر ١٤٤٢هجري

الموافق ٣ أكتوبر ٢٠٢٠م pic.twitter.com/PAumX17OWc — أبو وجدان العوفي (@aboshad33) October 3, 2020

وبينت المقاطع هطول الأمطار وتدفق السيول في مدن المنطقة، مثل المسيجيد والأكحل وجنوب غرب العيص؛ ما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص- بدر- وادي الفرع، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

شاهد 🎥 :

امطار سيول الاكحل جنوب المدينة المنورة عصر اليوم السبت 3 اكتوبر 2020 1442/2/16هـ اللهم بارك

تصوير : بدر السهلي

منقول عبر :【 ابو حاتم السحيمي 】 pic.twitter.com/Oykhp5HnF7 — فريق طقس المدينة (@we_madinah) October 3, 2020

#امطار #اليوم غرب المدينة المنورة وجنوب غرب ماشاءالله تبارك الله

من عضو الفريق ابو اياد pic.twitter.com/bf6Iet58jq — مطاردي امطار المدينه (@aswer20092009) October 3, 2020

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