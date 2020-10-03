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سيول في المدينة المنورة ومقاطع توثق جمال الطبيعة
شهدتها مدن ومحافظات المنطقة اليوم

سيول في المدينة المنورة ومقاطع توثق جمال الطبيعة

2020/10/03
الساعة 10:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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سيول في المدينة المنورة ومقاطع توثق جمال الطبيعة
المواطن - المدينة المنورة

أظهرت مقاطع فيديو اليوم السبت جريان السيول التي شهدتها مدن ومحافظات منطقة المدينة المنورة خلال الساعات الماضية.

وبينت المقاطع هطول الأمطار وتدفق السيول في مدن المنطقة، مثل المسيجيد والأكحل وجنوب غرب العيص؛ ما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص- بدر- وادي الفرع، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.


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