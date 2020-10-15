شؤون المسجد النبوي توجه 8 نصائح قبل زيارة الروضة الشريفة

المواطن - المدينة المنورة

أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند زيارة الروضة الشريفة.

وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها في “تويتر”، للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة اتبع الآتي:

– التسجيل عبر تطبيق اعتمرنا.

– الالتزام بالتعليمات.

– إحضار السجادة الخاصة بك.

– تجنب المصافحة.

– الحضور في الموعد المحدد.

– لبس الكمامة.

– غسل اليدين وتعقيمها.

– الالتزام بعلامات التباعد.

تدشين خطة الزيارة

يذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس دشن في وقت سابق، خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

وأوضح الشيخ السديس أن خطة الوكالة لاستقبال زائري المسجد النبوي راعت الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة في سبيل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين.

منظومة خدمات متميزة

وأضاف أن الخطة عملت على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية تضمن للزائرين البيئة المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة، وتأمين ما تتطلبه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم جرّاء الجائحة العالمية من متطلبات واحتياجات، وذلك في ظل الدعم السخي والعناية الكبيرة والرعاية الجليلة التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- للحرمين الشريفين وقاصديهما.

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