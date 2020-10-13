شؤون المسجد النبوي: يجب إحضار السجادة الخاصة أثناء أداء الصلاة

المواطن - المدينة المنورة

شددت وكالة شؤون المسجد النبوي، على وجوب التزام جميع المصلين بإحضار السجادة الخاصة أثناء أدائهم للصلاة في المسجد النبوي.

وأكدت وكالة شؤون المسجد النبوي أن هذا يأتي حرصًا على سلامة الزائرين.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قد اجتمع أمس بوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي.

واطلع الشيخ السديس على الخدمات المقدمة في المسجد النبوي والتأكد من تقديم أرقى الخدمات لقاصديه، كما شدد معاليه على تقديم كل ما يمكن لراحة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

وأكد السديس على المسؤولية الكبيرة تجاه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة والرؤية المباركة التي تسعى من خلالها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتذليل كل العقبات؛ كي يؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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