شاشة الايفون تضغط من نفسها

الأشخاص الذين يمتلكون هاتف ايفون تقابلهم بعض المشاكل مثل شاشة الايفون تضغط من نفسها ولابد من حل المشكلة ومعرفة السبب في ذلك لكي يتم التعامل بشكل مريح.

أسباب شاشة الايفون تضغط من نفسها

اتساخ الشاشة هذا يسبب مشكلة لأن الشاشة تستجيب لتلك الأوساخ بشكل تلقائي مما يسبب مشكلة الاتصال بشخص أو فقدان بعض الرسائل أو الملفات.

وضع هاتف الايفون بجانب حرارة مثل حرارة البوتاجاز أو تعرضه في الشمس إلى وقت طويل فإن هذه الحرارة تسبب عمل الشاشة بشكل تلقائي.

استخدام واقيات الحماية للشاشة أو ما تعرف الاسكرينة وتركيبها بطريقة خاطئة ووضعها قبل تنظيف الشاشة من الأتربة الموجودة عليها مما يسبب وجود بعض الرطوبة أسفل الشاشة ويؤثر على لمس الشاشة.

تحميل تطبيقات بها فيروسات تضر بالهاتف وتؤثر عليها.

استخدام شاحن غير الشاحن الأصلي للهاتف مما يؤثر على عمل الشاشة ويجعلها تعمل بشكل تلقائي.

من خلال موقع المواطن تعرفنا على أسباب شاشة الايفون تضغط من نفسها سنتعرف على الحلول الممكنة.

بعض الحلول البسيطة لحل مشكلة شاشة الايفون تضغط من نفسها

تنظيف الشاشة باستمرار: لابد من تنظيف الشاشة باستمرار وذلك لأنه يكون من الطرق الفعالة ضد لمسة الشبح وذلك لأنه يساعد على مسح وجود أي غبار وأتربة موجودة على الشاشة، ولا بد من تنظيف الشاشة بطريقة صحيحة ولفعل ذلك أولا يجب إغلاق الهاتف أو إيقاف تشغيله و منع توصيل الكابلات متصل بالكهرباء به، ثم باستخدام قطعة قماش ملساء التي تستخدم عند تنظيف العدسات، ثم بلل القماش بالماء الفاتر وقم بتنظيف الشاشة ومسحها في اتجاه واحد لكي يتم مسحها كاملة دون ترك وجود أي شوائب، وعند المسح يجب التأكد من عدم وجود أي رطوبة أو فتحات على الشاشة كما أن شركة آبل تنصح بعدم استخدام أي نوع من أنواع المنظفات التي يوجد بها مواد كاشطة أو بيروكسيد الهيدروجين والذي قد يسبب تآكل الطلاء المقاوم الموجود على الشاشة.

إزالة واقي الحماية: لبعض أجهزة الايفون تحتوي على خاصية الشاشة الملتوية وهي ما تسبب ضغط الشاشة من نفسها لذا إذا كان نوع الهاتف به هذه الخاصية فلابد من إزالة غطاء الحماية الموجود على الشاشة لأنه من المحتمل أن يكون هو السبب في ذلك.

تحديث نظام iOS: لابد من تحديث الجهاز لأنه قد يكون السبب في لمسة الشبح ولكي يتم تحديث الجهاز لابد من اتباع الخطوات الآتية فتح الإعدادات، اختيار كلمة عام، الضغط على كلمة تحديث البرنامج، ثم الضغط على كلمة تنزيل البرنامج وتثبيته، أما إذا كان البرنامج موجود على الجهاز اضغط على كلمة تنزيل التحديث.

إزالة واقي الشاشة وهو عبارة عن طبقات زجاجية رقيقة يتم وضعها على الشاشة لحمايتها ولكن أحيانا تكون هذه الطبقات تسبب عطل في عمل الشاشة، ما تجعلها تعمل بشكل تلقائي أو تتوقف عن العمل لذا لابد من تجربة إزالتها ورؤية الفرق في استخدام الشاشة في حالة وجود الواقي من عدم وجوده، عند إزالة الواقي لابد من إزالتها برفق وفي اتجاه واحد تدريجيا وإذا حدث كسر للواقي فلابد من شراء واحد جديد من ورشة إصلاح الهواتف أو من توكيل شركة آبل نفسها، ومن الممكن تجنب كسر الواقي أو التلف وذلك بالاتصال بشركة أبل المصنعة للهاتف وطلب المساعدة.

إعادة تشغيل هاتف الايفون عند وجود أي مشكلة في جهاز الايفون سواء كان الشاشة تضغط من نفسها أو أي مشكله أخرى فإن إعادة تشغيله يساعد على مسح الذاكرة المؤقتة للجهاز ويحدث refresh للجهاز وبالتالي يساعد على حل المشكلة.

ولكي يحدث إعادة تشغيل لهاتف الايفون X أو إصدار حديث يجب القيام بهذه الخطوات وهي: الضغط على الزر في جانب الهاتف مع زر الصوت وسيظهر شريط التمرير وسحب الشريط تجاه علامة إكس الحمراء لغلقه ناحية اليمين، ثم الضغط على زر التشغيل حتى يعمل الهاتف وتظهر علامة Apple.

أما بالنسبة لإعادة تشغيل هاتف ايفون 8 أو إصدار أقل منه تقوم بالخطوات التالية: الضغط على زر تشغيل في الجانب إلى أن يظهر شريط تمرير الإيقاف وسحب الشريط تجاه علامة إكس الحمراء لغلق ناحية اليمين ثم إعادة التشغيل مرة أخرى بالضغط على زر التشغيل لعدة ثواني حتى تظهر علامة Apple.

بعض النصائح الأخرى لحل مشكلة شاشة الايفون

إعادة تشغيل الايفون على غرار: وهذا يعني إعادة تشغيل الايفون ولكن بطريقة أكثر دقة وتشدد وذلك يحدث حينما تكون مشكلة لمسة الشبح خطيرة ولا يعمل الهاتف بطريقة صحيحة ولا يمكن استخدامه نهائيا فإن فرص إعادة التشغيل هو الحل ولكي تقوم بإعادة التشغيل لهاتف ايفون 8 أو أحدث إصدار يجب القيام بالخطوات الآتية: النقر على زر رفع الصوت لمدة ثواني ورفع يدك، وكذلك النقر على زر خفض الصوت لمدة ثواني ورفع يدك، الضغط على زر التشغيل حتى تظهر علامة Apple.

لإعادة تشغيل هاتف أيفون 7 نقوم باستمرار الضغط على كلا من زر خفض الصوت وزر Sleep/ wake وعندما تظهر علامة Apple ارفع يدك من على الزرين.

لإعادة تشغيل هاتف ايفون 6 وايفون 6 بلس تبدأ باستمرار الضغط على كلا من زر Home وزر sleep/Wake حتى تظهر علامة Apple ثم ارفع يدك من على الزرين.

أخذ هاتف الايفون والذهاب به إلى التوكيل الخاص بشركة آبل إذا لم يتم حل المشكلة بعد تجربة كل الحلول السابقة في عدم حل المشكلة قد يدل على وجود مشكلة في الشاشة نفسها مثل عيوب تجميع الشاشة أو أن أداة اللمس للشاشة بها عيب أو خلل.

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