شاهد.. الزيارة الأولى لـ الملك عبدالعزيز إلى الظهران وشركة أرامكو

المواطن - واس

بثت دارة الملك عبدالعزيز على قناتها التوثيقية على اليوتيوب فيلمًا عن زيارة الملك عبدالعزيز الأولى للظهران بعد توحيد المملكة بخمس سنوات، وبعد اكتشاف أول بئر نفطية سعودية تجارية في عام 1938م في جبل الظهران (بئر الدمام 7) وكانت الزيارة في عام 1358هـ – 1939م ، وذلك لتفقد سير أعمال شركة أرامكو والاطلاع على خططها المستقبلية وضمن متابعته الدقيقة – رحمه الله – لسير هذه الصناعة.

#فيديو الدارة |📺

الزيارة الأولى لـ #الملك_عبدالعزيز لمقر شركة الزيت العربية الأمريكية #أرامكو_السعودية حالياً ومنشآتها بعد اكتشاف النفط.

صور ولقطات أعدها مركز أرشيف الصور بـ #دارة_الملك_عبدالعزيز

حدث اقتصادي وطني وعالمي pic.twitter.com/kmjqk2u3A4 — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) October 7, 2020

ويعد هذا الفيلم توثيقًا للزيارة التي قام بها الملك المؤسس للشركة وجمع بين الصورة الفوتوغرافية والمشاهد الفيلمية المتحركة التي أظهرت بالإضافة إلى الملامح المكانية للظهران البدايات الأولى لصناعة النفط في المملكة التي نقلت البلاد إلى صدارة قائمة الدول المنتجة والمصدرة، وتعزيز الاقتصاد السعودي الذي أسهم بشكل كبير في التنمية الحضارية الواسعة، ودعم القضايا العربية والإسلامية.

وظهر في الفيلم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البحرين وبمعيته الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وهو يشارك الملك عبدالعزيز متابعة لحظة تدفق النفط من بئر الدمام، كما وثقت صورة فوتوغرافية زيارة الملك عبدالعزيز لإحدى الورش التابعة للشركة، وتضمن الفيلم صورًا لناقلة الزيت (د. ج. سكوفيلد) ولقطة متحركة للملك عبدالعزيز وهو يفتح الصمّام الرئيس لإيصال الزيت إلى هذه الناقلة.

وتعود أهمية هذا الفيلم إلى أنه فصل بين صور الزيارة الأولى للملك عبدالعزيز لشركة الزيت العربية الأمريكية “أرامكو” وصور الزيارة الثانية له – رحمه الله – التي تمت عن طريق الطيران عام 1366هـ – 1947م، وهما الزيارتان الوحيدتان للشركة في مقرها بالظهران، ويمكن للجميع مشاهدة الفيلم عبر الرابط رابط الفلم: https://youtu.be/e1r93MtLyfA.

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