شاهد.. الملك فهد والأمير سلطان يتابعان مسرحية لطلاب الرياض قبل 39 عامًا

المواطن - الرياض
نشر الأمير نواف بن فيصل مقطع فيديو لمشاركة الملك فهد بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز في حفل مدارس الرياض قبل 39 عامًا.
مولاي الملك
#فهد_بن_عبدالعزيز رحمه الله
سيدي الأمير
#سلطان_بن_عبدالعزيز رحمه الله
في حفل مدارس الرياض ١٤٠٣هـ وتشرفي بالسلام عليهم كان عمري ٦ او ٧ سنوات #نواف_بن_فيصل pic.twitter.com/IYu7knnD7J
— نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) October 22, 2020
ووثق المقطع حضور الملك فهد والأمير سلطان إحدى المسرحيات التي قدمها الطلاب بمناسبة زيارتهما للمدرسة، ولحظة سلام الأمير نواف عليهما، حيث كان عمره وقتها 6 سنوات.
وحظي مقطع الفيديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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