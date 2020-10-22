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شاهد.. الملك فهد والأمير سلطان يتابعان مسرحية لطلاب الرياض قبل 39 عامًا

شاهد.. الملك فهد والأمير سلطان يتابعان مسرحية لطلاب الرياض قبل 39 عامًا

2020/10/22
الساعة 9:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شاهد.. الملك فهد والأمير سلطان يتابعان مسرحية لطلاب الرياض قبل 39 عامًا
المواطن - الرياض

نشر الأمير نواف بن فيصل مقطع فيديو لمشاركة الملك فهد بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز في حفل مدارس الرياض قبل 39 عامًا.

ووثق المقطع حضور الملك فهد والأمير سلطان إحدى المسرحيات التي قدمها الطلاب بمناسبة زيارتهما للمدرسة، ولحظة سلام الأمير نواف عليهما، حيث كان عمره وقتها 6 سنوات.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


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