شاهد.. الملك فهد والأمير سلطان يتابعان مسرحية لطلاب الرياض قبل 39 عامًا

المواطن - الرياض

نشر الأمير نواف بن فيصل مقطع فيديو لمشاركة الملك فهد بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز في حفل مدارس الرياض قبل 39 عامًا.

مولاي الملك

#فهد_بن_عبدالعزيز رحمه الله

سيدي الأمير

#سلطان_بن_عبدالعزيز رحمه الله

في حفل مدارس الرياض ١٤٠٣هـ وتشرفي بالسلام عليهم كان عمري ٦ او ٧ سنوات #نواف_بن_فيصل pic.twitter.com/IYu7knnD7J — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) October 22, 2020

ووثق المقطع حضور الملك فهد والأمير سلطان إحدى المسرحيات التي قدمها الطلاب بمناسبة زيارتهما للمدرسة، ولحظة سلام الأمير نواف عليهما، حيث كان عمره وقتها 6 سنوات.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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