شاهد.. الهلال يحتفل بذكرى تأسيسه الـ63

المواطن - مروة نبيل

احتفل حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بذكرى تأسيسه الـ63، وسط تفاعل كبير من الجماهير.

ذكرى تأسيس الهلال

ونشر حساب النادي الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو احتفالًا بذكرى تأسيسه، وعلق قائلًا: “هُنا مكانه دون جدال.. 16 أكتوبر 1957”.

وجاء في الفيديو: “في هذا المبنى يوم 16 من شهر أكتوبر، غرس الشيخ عبدالرحمن بن سعيد رحمه لله ثمرة طرحت ذهبًا ومجدًا، أسقاها ومن بعده عملًا حتى غطت أغصانها سماء أكبر القارات بالكؤوس والإنجازات”.

وتابع: “منذ ذلك اليوم خطى الهلال خطوات متسارعة سبق بها نظائره بسنوات ضوئية، أفرح عشاقه وأغرمهم بالمنصات وغمرهم بالذهب والبطولات، له حكايات ينتظر أن تتكرر”.

وأضاف: “منذ أن رأى النور ظل عمره وذهبه في سباق يُحقق البطولة تلو الأخرى، والكأس بعد الآخر حتى أصبح همه الأولويات وأمجادًا تبقى لعقود وسنوات، قارب ذهبه من عمره، وبات طموحه عنان السماء.. كبير آسيا ومن تعلن عند حضوره المنصات هنا الهلال هنا مكانه دون جدال”.

بطولات الزعيم

ووصلت بطولات الهلال إلى 60 لقبًا بعد التتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومنهم بطولة الدوري 16 مرة، بجانب الألقاب الآسيوية والعربية.

وجاءت آخر بطولات الزعيم بعد تألق لافت من الفريق الأول لكرة القدم، حيث تصدر البطولة برصيد 72 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر، كما أنه صاحب أقوى خط هجوم برصيد 74 هدفًا.

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