شاهد.. انفجارات ضخمة في مستودع للذخيرة في روسيا

المواطن - متابعة
اندلع حريق في مخزن للذخائر في منطقة ريازان الروسية مما أدى إلى احتراق المخزن الذي كان يحتوي على ذخائر مدفعية.
#روسيا تخلي عدة قرى بعد انفجار في مستودع للذخيرة بمنطقة ريازان جنوب شرقي العاصمة الروسية #موسكو pic.twitter.com/Y6r5W7QJnw
— أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) October 7, 2020
وذكر المركز الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية الروسية في مدينة ريازان، أن النيران اشتعلت في الأعشاب المحيطة بمستودع تخزين الذخائر بالمنطقة العسكرية الغربية الواقعة في منطقة ريازان، وأدت الرياح الشديدة إلى وصول الحريق إلى موقع تخزين ذخيرة المدفعية.
وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق كما تم إجلاء الموظفين والمدنيين من مكان الحادث، ولم تقع أي إصابات إثر اندلاع الحريق.
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