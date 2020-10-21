شاهد.. ترامب يجذب انتباه العالم برقصة التعافي من كورونا

المواطن - متابعة

لفت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتباه العالم بأداء رقصة سريعة في ختام فعاليته الانتخابية في مسيرة بولاية بنسلفانيا قبل عدة أيام.

واجتاحت تلك الرقصة، مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق “تيك توك”، إذ قام مستخدموه بنسخ حركاته الراقصة على أغنية “YMCA” وتقليدها.

وأوضحت تقارير فنية أمريكية، أن الترند الجديد هو مزيج من أغنية “Viva La Vida” لـ Coldplay و”Swing” لـ Savage.

وعاد دونالد ترامب إلى الفعاليات الانتخابية بشكل شبه طبيعي، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وهذا الترند ليس الأول الذي يسجله ترامب على تيك توك؛ إذ ألهم مقطع فيديو للرئيس وهو يرقص على نفس الأغنية “YMCA” في تجمع حاشد في سبتمبر الماضي، المغني ريكي ريبيل لإنشاء محاكاة ساخرة للأغنية.

ويرى محبو “ترامب”، أن الفيديو تم تصويره لدعمه، بدليل أن إيفانكا ترامب شاركت منشور “تيك توك” على “تويتر”.

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