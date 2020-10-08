شاهد .. حريق هائل بـ حافلة نادي التسامح ولا توجد إصابات

المواطن - محمد سمعه

نشب حريق هائل اليوم الخميس في حافلة نادي التسامح، وذلك أثناء توجهها لـ مطار الملك سعود في الباحة، من أجل استقبال بعثة نادي الكوكب للناشئين.

🎥 مباشرة رجال الدفاع المدني لحادث حريق باص نادي #التسامح .. #القنفذة pic.twitter.com/WvvEdN4IL1 — نادي التسامح السعودي (@altsamh_Fc) October 8, 2020

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن حافلة الفريق تعرضت لحريق قبل استقبال بعثة نادي الكوكب، وذلك قبيل مواجهة الغد الجمعة بالجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا.

وأضاف النادي في بيانه أن حريق الحافلة جاء بسبب التماس كهربائي كما أنه لا توجد إصابات في الحادث.

ونشر حساب نادي التسامح في “تويتر” فيديو لـ رجال الدفاع المدني وهم يباشرون الحريق في الحافلة.

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