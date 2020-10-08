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شاهد .. حريق هائل بـ حافلة نادي التسامح ولا توجد إصابات
أثناء توجهها لمطار الملك سعود بالباحة

شاهد .. حريق هائل بـ حافلة نادي التسامح ولا توجد إصابات

2020/10/08
الساعة 11:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شاهد .. حريق هائل بـ حافلة نادي التسامح ولا توجد إصابات حريق في حافلة نادي التسامح
المواطن - محمد سمعه

نشب حريق هائل اليوم الخميس في حافلة نادي التسامح، وذلك أثناء توجهها لـ مطار الملك سعود في الباحة، من أجل استقبال بعثة نادي الكوكب للناشئين.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن حافلة الفريق تعرضت لحريق قبل استقبال بعثة نادي الكوكب، وذلك قبيل مواجهة الغد الجمعة بالجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا.

وأضاف النادي في بيانه أن حريق الحافلة جاء بسبب التماس كهربائي كما أنه لا توجد إصابات في الحادث.

ونشر حساب نادي التسامح في “تويتر” فيديو لـ رجال الدفاع المدني وهم يباشرون الحريق في الحافلة.

حافلة نادي التسامح

حافلة نادي التسامح

حافلة نادي التسامح


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