شاهد.. حريق يلتهم مستودعًا للمولدات بحي السلي

المواطن - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مستودع للمولدات الكهربائي بحي السلي.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إن فرق الدفاع المدني بالرياض أخمدت حريقًا اندلع في مستودع للمولدات الكهربائية بحي السلي.

وأضافت مديرية الدفاع المدني أن الفرق عملت على منع وصوله إلى المواقع المجاورة، دون وقوع إصابات ولله الحمد.

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