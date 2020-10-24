شاهد.. رجال ألمع التراثية قبلة السياح والمتنزهين في الشتاء

المواطن - أحمد الشهري - رجال المع

تستقطب قرية رجال ألمع التاريخية والتي تقع بمحافظة رجال ألمع العديد من الزوار والسياح والمتنزهين والذين قدموا إليها للاستمتاع بالأجواء المعتدلة.

وأوضح عدد من السياح أن قرية “رجال التراثية” أصبحت واجهة يقصدها الكثير منهم من جميع مناطق المملكة خصوصاً في فصل الشتاء.

موقع محافظة رجال ألمع

تقع محافظة على مسافة 45 كم غرب مدينة أبها وهي منطقة جبَلية يحدّها من الشرق مركز السودة، ومن الشمال محافظة محايل عسير، ومن الجنوب محافظة الدرب، ومن الغرب مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير .

تاريخ قرية رجال ألمع

قرية رجال المع التراثية هي قرية تراثية تقع في محافظة رجال ألمع الواقعة بمنطقة عسير غرب السعودية وتبعد عن مدينة أبها حوالي 52 كم باتجاه الغرب، يزيد تاريخ بناءها عن 900 سنة.

كانت القرية قديما تربط بين القادمين من اليمن وبلاد الشام مروراً بمكة المكرمة والمدينة المنورة الأمر الذي جعلها مركزاً تجارياً هاماً.

تتكون القرية من نحو 60 مبنىً بنيت من الحجارة الطبيعية و الطين والأخشاب، ويضم الموقع متحفاً قام بإنشائه أهالي القرية .

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