شاهد.. سرعة وتهور وتفحيط وقطع للإشارة والمرور يتفاعل

المواطن - جدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم القبض على عدد من قائدي المركبات المخالفين والممارسين للتفحيط والسرعة الجنونية في بعض المناطق.

وأوضح المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم القبض على قائدي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائدي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/SppbGVtsKB pic.twitter.com/4w7VFzojpb — المرور السعودي (@eMoroor) October 25, 2020

وفي جدة تم القبض على قائد مركبة قطع الإشارة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/jsGWablcVq pic.twitter.com/oChdHjKVgu — المرور السعودي (@eMoroor) October 25, 2020

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه تم القبض على قائد المركبة المخالف بجدة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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