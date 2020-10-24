شاهد.. ضبط قائد مركبة متهور في جدة

المواطن - جدة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع عبر مواقع التواصل وهو يقود مركبته بسرعة عالية جداً.
وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر”.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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