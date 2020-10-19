شاهد.. ضبط قائد مركبة يقود بسرعة جنونية ويراوغ في الطائف

المواطن - الطائف

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها تمكنت من ضبط قائد مركبة نشر مقطع فيديو وثق من خلاله قيادته لمركبة بسرعة جنونية.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إن مرور محافظة الطائف ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية، مراوغاً بين المركبات.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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