شاهد.. ضبط 40 قرقور صيد مخالفاً في القنفذة

المواطن - القنفذة

تمكنت فرق المراقبة للثروة السمكية وبيئتها البحرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، وبالتعاون مع قيادة حرس الحدود بمحافظة القنفذة، من ضبط أكثر من 40 قرقور متروكة بصورة غير نظامية قرب إحدى الجزر غرب محافظة القنفذة.

وقد تتسبب في آثار بيئية خطيرة على المصايد البحرية القريبة منها وقتل العديد من الأسماك والكائنات البحرية.

ويأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة في الحفاظ على نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي أنه تم التحفظ على “قراقير الصيد” ومصادرتها من قِبل مختصي الثروة السمكية وإخراجها من البحر تمهيداً لإكمال باقي الإجراءات النظامية بشأنها.

وطالب المعيدي جميع الصيادين والمتنزهين بضرورة الحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها.

شارك الخبر