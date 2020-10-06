‎الرئيسية
آخر الاخبار
شاهد.. كيفية تعقيم البيت الأبيض بعد عودة ترامب 
ثبتت إصابة 13 موظفًا على الأقل

شاهد.. كيفية تعقيم البيت الأبيض بعد عودة ترامب 

2020/10/06
الساعة 11:19 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, العالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
51
0
طباعة
شاهد.. كيفية تعقيم البيت الأبيض بعد عودة ترامب 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

ارتدى طاقم التنظيف والتعقيم في البيت الأبيض بدلات واقية من المواد الخطرة أثناء تطهير الجناح الغربي بعد عودة الرئيس دونالد ترامب وثبوت إيجابية فحوصات عدد من الموظفين في الأيام الأخيرة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخرج ترامب أمس الاثنين من مستشفى والتر ريد الطبي بعد أن تم تشخيصه بالإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، واستقل الطائرة الرئاسية عائدًا إلى البيت الأبيض.

واعترف ترامب بأن إدارته قللت في السابق من الوباء، وكثيرا ما شوهد المسؤولون ينتهكون توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لكن الصور التي التقطت بعد وصوله أظهرت نية المسؤولين في اتخذا إجراءات احترازية جديدة.

تعقيم البيت الأبيض

وتوثق الصور موظفين بالبيت الأبيض ينظفون بعمق غرفة الاجتماعات الصحفية حيث ثبت أن بعض الصحفيين التقطوا عدوى كوفيد-19 بعد اتصالهم بالمسؤولين في الأيام الأخيرة، كما قام الموظفون بتعقيم مقر الرئيس أيضًا من الفيروس.

فيديو وصور شاهد كيفية تعقيم البيت الأبيض بعد عودة ترامب  فيديو وصور شاهد كيفية تعقيم البيت الأبيض بعد عودة ترامب 

وعند وصول ترامب للبيت الأبيض، خلع القناع على الفور على الرغم من عدم شفائه بالكامل واستمرار اعتماده على مزيج من الأدوية التجريبية، وكان هناك موظفان خلفه، المصور الرسمي أندريا هانكس، ومصور فيديو يقف بجانبه لتصوير فيديو الحملة.

وتأتي حركة إزالة القناع وسط وجود أشخاص في المكان بعد يوم واحد من تحذير مركز السيطرة على الأمراض رسميًا من انتشار الفيروس عبر الهواء.

ويُذكر أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب لا زالت في الحجر الصحي، وقد ثبت إصابة 13 موظفًا هناك كان آخرهم كايلي ماكناني المتحدثة باسم البيت الأبيض.

فيديو وصور شاهد كيفية تعقيم البيت الأبيض بعد عودة ترامب  فيديو وصور شاهد كيفية تعقيم البيت الأبيض بعد عودة ترامب 


ذات صلة :
  • وفاة الممثل كلارك ميدلتون متأثرًا بـ فيروس غرب النيل 
    •
  • %80 من مرضى كورونا يعانون أعراضاً عصبية
    •
  • زراعة قوقعة إلكترونية تعيد السمع لطفل الـ12 بحفر الباطن
    •
  • نقل 5 أعضاء من سعودية متوفاة دماغيًا بجدة
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :