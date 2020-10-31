شاهد.. لحظة انفجار برميل مندي في وجه شاب بالرياض

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول لحظة انفجار برميل يحتوي على خروف مندي، عندما حاول أحد الشباب فتحه خلال تواجده بأحد المخيمات جنوب الرياض.

وظهر خلال المقطع محاولة الشاب فتح البرميل، الذي كان صوته مرتفعًا نتيجة الضغط العالي للحرارة بداخل البرميل.

وبعد محاولة الشاب فتح البرميل انفجر فجأة في وجهه في مشهد يشهد انفجار قنبلة.

شارك الخبر