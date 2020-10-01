شاهد.. لحظة تنكيس علم الكويت حدادًا على الشيخ صباح

المواطن - الرياض
نكست الكويت الأعلام وأعلنت الحداد 40 يومًا، وأغلقت الدوائر الحكومية 3 أيام حزنًا على وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وجرى تنكيس الأعلام في المدارس والمؤسسات الحكومية، فيما أعلنت العديد من الدول العربية الحداد تضامنًا مع الشعب الكويتي.
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