شاهد.. لحظة تنكيس علم الكويت حدادًا على الشيخ صباح

المواطن - الرياض

نكست الكويت الأعلام وأعلنت الحداد 40 يومًا، وأغلقت الدوائر الحكومية 3 أيام حزنًا على وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وجرى تنكيس الأعلام في المدارس والمؤسسات الحكومية، فيما أعلنت العديد من الدول العربية الحداد تضامنًا مع الشعب الكويتي.

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