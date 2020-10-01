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حصاد اليوم
شاهد.. لحظة تنكيس علم الكويت حدادًا على الشيخ صباح

شاهد.. لحظة تنكيس علم الكويت حدادًا على الشيخ صباح

2020/10/01
الساعة 6:06 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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شاهد.. لحظة تنكيس علم الكويت حدادًا على الشيخ صباح
المواطن - الرياض

نكست الكويت الأعلام وأعلنت الحداد 40 يومًا، وأغلقت الدوائر الحكومية 3 أيام حزنًا على وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وجرى تنكيس الأعلام في المدارس والمؤسسات الحكومية، فيما أعلنت العديد من الدول العربية الحداد تضامنًا مع الشعب الكويتي.


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