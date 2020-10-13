شاهد.. متهور يقود سيارته بسرعة جنونية من المقعد الجانبي

المواطن - الرياض
أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاباً متهوراً يقود سيارة على أحد الطرق السريعة في المملكة وهو جالس في المقعد الجانبي.
ووثق المقطع قياد الشاب بقيادة السيارة بطريقة مستهترة وبسرعة عالية ليلاً وسماعه أغاني بأصوات صاخبة.
وندد متداولو المقطع بمثل هذه الممارسات التي تعرض حياة المارة للخطر، ولا تعبر إلا عن إهمال واستهتار قد يكلف الآخرين حياتهم.
وطالب متداولو المقطع من الجهات المختصة بالتوصل إليه ومحاسبته واتخاذ ما يلزم بحقه، لوضع حد لمثل هذه التصرفات.
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