شاومي تكشف عن شاحن جديد ذات إمكانيات خارقة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أعلنت شركة تصنيع الهواتف الصينية شاومي أنها ابتكرت شحنًا لاسلكيًا يمكنه شحن الهاتف بالكامل بنسبة 100 % في 19 دقيقة فقط.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذا النظام الذي أطلق عليه اسم تقنية الشحن اللاسلكي 80W Mi، لم يتم تجربته بعد على أي هاتف ذكي بعد.

شاحن شاومي الخارق

وأوضحت شركة شاومي أن هذا الشاحن يمكن أن يملأ بطارية 4000 مللي أمبير إلى 10 % من سعتها في دقيقة واحدة، و 50 % في ثماني دقائق و 100 % في 19 دقيقة.

وللمقارنة، فإن تقنية الشحن اللاسلكي 30W Mi، التي تم إصدارها العام الماضي، تشحن بطارية مماثلة بنسبة 50 % في حوالي 25 دقيقة وإلى 100 % في 69 دقيقة.

طفرة جديدة في أجهزة شحن الهواتف

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يضع هذا الشاحن الجديد بقوة 80 واط معيارًا جديدًا ليس فقط في مجال الشحن اللاسلكي، ولكن في مجال أجهزة الشحن ككل.

وتتصدر شاومي هذا الاتجاه من خلال إدراك أهمية عمر البطارية والشحن السريع للتطوير المستقبلي للهواتف الذكية.

كما أوضحت أن التكنولوجيا لا تزال في مرحلة البحث والتطوير وليست جاهزة للتداول على أجهزة الهواتف.

في مارس 2020، طرحت الشركة الصينية تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 40 وات، والتي يمكنها شحن بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة إلى 100٪ في 40 دقيقة.

في أغسطس الماضي، تم كسر هذا الرقم القياسي من خلال أول تقنية شحن لاسلكي بقوة 50 وات من شاومي، والتي ظهرت على الهاتف الذكي Mi 10 Ultra، ويوفر هذا شحنًا كاملًا لبطارية الجهاز التي تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة في 40 دقيقة وهو أسرع شاحن لاسلكي في السوق.

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