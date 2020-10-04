شرح استخدام موقع بيكسلر

موقع بيكسلر هو موقع شبيهه ببرامج الفوتوشوب حيث يمكنك أن تعدل الصور علية دون أن تقوم بتحميل البرنامج وطريقة شرح استخدام موقع بيكسلر سهلة لا تحتاج إلى فني أو متخصص.

بديل برامج الفوتوشوب

كثير من مستخدمي الكاميرات والأشخاص الذي لديهم موهبة التصوير يحملون البرنامج لأنه بديل الفوتوشوب وسيذكر لنا موقع المواطن طريقة استخدامه وهل ممكن العمل به دون تحميله وحيل ممكن أن تستخدمها للفوتوشوب.

شرح استخدام موقع بيكسلر وأهم ما يتميز به

إذا كنت مما تحب التصوير سواء كان بهاتفك أو بكاميرا خاصة بك يمكنك تحميل برنامج بيكسلر بكل سهولة على الكمبيوتر الخاص بك أو لا يشترط التحميل يمكنك أن تضع التغيرات دون أن تقوم بتحميله، ولتحميل التطبيق لابد من معرفة شرح استخدام موقع بيكسلر وكيف يمكن إجراء التعديل على الصور من خلال الآتي:

إذا رغبت في تحميل التطبيق ستجد تحميله سهل ولا يحتاج لأي تعقيدات.

كما إنك من خلال هذا البرنامج تستطيع أن تقوم بتعديل الصور من خلال البرنامج حيث يحتوي على رسومات ورموز وخلفيات مميزة يمكن أن تضيفها إلى الصورة

يمكنك البرنامج من الكتابة على الصور بالكلمات التي تحبها بأي خط تختاره دون أن التقييد بخط معين

يمكنك البرنامج من إضافة أي الكلمات سواء كانت باللغة العربية أو الأجنبية.

يمكنك البرنامج من إضافة أي تصميم تحبه للصورة الخاصة بك فهو يتميز بمجموعة من الخلفيات التي يمكنك من اختيار أي منهم.

يتميز البرنامج بأنه له فلاتر تسمح لك بتقنية الصورة وتحديثها.

التأثيرات الموجودة في البرنامج حديثة جداً حتى أنه تتماشى مع أي صورة تستخدمها وبأي مقاس لها.

التطبيق مميز جداً لأنه يمكنك من إضافة التأثيرات على مستوي عالي يجعلك متحمس لنشر الصورة على الفيس أو الإنستجرام.

يوجد في هذا البرنامج خاصية مميزة وهي خاصية تجميع الصور مع بعضها حيث يمكنك من التقاط صورة لك ووضعها إلى جانب صورة قديمة كنت تحفظها على موبايلك.

كما أن يعتبر موقع بيكسلر هو بديل مواقع الفوتوشوب الشهيرة التي تعمل على إجراء اي تعديل في الصورة قد لا تحتاج إلى أي برنامج فوتوشوب فهو يفوق برامج الفوتوشوب.

برنامج بيكسلر من البرامج التي يمكن تشغيلها مباشرة من النت دون أن تضطر لتحميلها فهي موجودة على برنامج فلاش.

كيف يمكنك موقع بيكسلر من حفظ الصور

إذا قمت باستخدام برنامج بيكسلر وقمت بعمل الفوتوشوب للصور واضافت الفلاتر ورغبت في أن تحفظ الصور لا تقلق فستجد في البرنامج مساحة كافية حتى تحفظ الصور التي قمت ببرامجيتها ووضع الفلاتر عليها.

هذا البرنامج ميزته أنه يحفظ الملفات ولا يضيعها كم إنك تقوم بتحميل البرنامج مجاني من على جوجل بلاي دون أي مصروفات أو من خلال البحث في جوجل إذا كنت تريد حفظة على جهازك اللاب توب أو الكمبيوتر.

كما يتيح لك التطبيق استخدام الفوتوشوب من خلال قص صورتك وفصلها عن الخلفية التي قمت بالتصوير فيها ووضع صورتك على خلفية أخرى.

حيل بالفوتوشوب لاستخدام التطبيق بطريق صحيحة

استخدام الكتابة بخاصية ثلاثية الأبعاد

يمكنك إذا كان لديك صورة وتريد أن تكتب علها عبارة أو كلمة سواء كان باللغة العربية أو الإنجليزية فقط استخدم تطبيق بيكسيلر بكل سهولة وأفعلها عن طريق الخطوات الأتية:

بعد أن تقوم بكتابة اسم البرنامج على لوحة البحث في جوجل برنامج بيكسلر.

سيظهر لك البرنامج قم بالضغط على البرنامج حتى تتمكن من الدخول إلية.

بعد ذلك انقر بالفارة على خانة مكتوب عليها أدوات النص هذه القائمة موجودة في القسم الأسفل.

سيعرض عليك البرنامج مجموعة من الاستايلات المختلفة في الخط الكتابة سواء كان عريض أو رفيع أو كانت الكتابة بالميل قم باختيار الصيغة التي تحبها.

ثم قم بعد ذلك ستجد لون الخط سيعرض عليك البرنامج ألوان كثيرة قم باختيار الألوان الداكنة حتى تظهر على الصورة بوضوح.

قم بالضغط على حفظ التغيرات حتى إذا عدت إلية تجده.

يمكنك التطبيق من تكبير الكلمة بالحجم الذي تريده فسيطرح عليك أحجام كثيرة اختر الحجم الذي تريده.

ثم قم بالنقر على زر موافق.

قم بتكرير الخطوات نفسها على الصورة بكتابة نفس النص واختار نفس الحجم ونفس اللون.

ثم قم بالضغط على موافق.

بعد ذلك قم بتحريك النص الثاني للأمام قليلاً حتى يظهر أمام أطراف النص الأول بحيث تشعر بأنه ثلاثي الأبعاد، ولكي يظهر لك الوضع أكثر مثلاً:

كلمة I LIKE قم باختيار اللون الأصفر كلون الخط.

ثم قم بتكبير الخط واختيار الخط العريض.

اختيار صيغة الخط المائل

اجعل الطبقة السفلى باللون الأسود حتى يعطي كضوء خيال يساعد في ثلاثي الأبعاد.

اختر نفس الخط والميل واللون كرر نفس الخطوات ثم قم بزحزحتها لفوق قليلاً مع الميل ستجد أنها ظهرت بطريقة ثلاثي الأبعاد.

قم بحفظ الصورة في ملف حتى لا تحذف.

حيلة أخرى دمج جزء من صورة مع صورة أخرى.

هذه الخاصية المميزة في البرنامج تتيح لك لصق صورة مع جزء من صورة أخرى.

احضر صورة تختارها واعتبارها الخلفية.

ثم قم بالضغط على قائمة الاختيارات اضغط على لصق صورة.

قم بوضع الصورة التي قمت باختيارها في أي مكان إذا كنت لم ترى بوضوح يمكنك اختيار خاصية الشفافية ثم تعود إلى إزالتها بعد التغيير.

قم بتنظيم الصورة على زوقك واحذف ما شئت منها ثم اضغط على موافق.

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