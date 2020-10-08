شرح ضبط قمر عربسات على الرسيفر 2020

مع كثرة التحديثات التي أصبحت الشركات تقوم بها في طريقة ضبط الأقمار على الرسيفر أصبح الكثير لا يعرف الطريقة التي يستطيع من خلال ضبط القمر يمكنك معرفة شرح ضبط قمر عربسات على الرسيفر 2020 بطريقة سهلة وبسيطة وبدون أي تعقيدات.

ضبط قمر عربسات

القمر الصناعي عربسات هو أحد الأقمار التي يمكن ضبطها على الرسيفر الخاص بك والتمتع بكامل القن ات التي يوفرها لك القمر على الرسيفر والتي لا يوفرها قمر نايل سات فهناك العديد من القنوات المفضلة للكثير ولا توجد على قمر نايل سات يمكنك الحصول على كافة القنوات التي ترغب في مشاهدتها عن طريق ضبط قمر عربسات على الرسيفر 2020.

شرح ضبط قمر عربسات على الرسيفر 2020

يمكنك من خلال موقع المواطن التعرف على الخطوات التالية من خلالها تقوم بضبط القمر عرب سات على الرسيفر الخاص بك:

أولًا يجب عليك فتح الرسيفر الخاص بك والذي ترغب بضبط عرب سات عليه بعد فتحه قم بفتح لوحة التحكم من على الرسيفر أو فتح الإعدادات.

بعد ذلك قم بفتح القائمة الخاصة بالتركيبات وسوف تجد بداخله كل من الضبط الدايزك والترددات وضبط القمر والكثير من الخيارات الأخرى.

بعد ذلك قم بالضغط على ضبط القمر بعد ذلك سوف تظهر لك صفحة يجب عليك الضغط على الزر الأصفر في الرسيفر قد يختلف الزر في الرسيفر الخاص بك تعرف على الزر الصحيح من خلال الإرشادات الخاصة بالأزرار الملونة في أسفل الشاشة.

من خلال الزر الملون قم بالدخول على الموقع المداري الخاص بالعدسات.

بعد ذلك قم بفتح التردد الشبكي عن طريق الضغط عليه بعد ذلك قم بوضع التردد حتى يتم استقبال قمر عرب سات.

بعد ذلك قم بعمل بحث على القمر عن طريق الضغط على كلمة بحث وبعد ذلك قم بتنزيل القمر ضمن مجموعة الأقمار الموجودة على الرسيفر الخاص بك.

يمكنك بعد ذلك البحث عن كل الترددات التي قد حصلت عليها مع القمر عرب سات.

عن طريق الخطوات السابق ذكرها تستطيع ضبط القمر الصناعي عرب سات على الرسيفر الخاص بك بكل سهولة وتنزيل كافة الترددات والقنوات التي ترغب فيها بدون وجود أي صعوبة وبنفسك.

ترددات يمكن تجربتها في ضبط الصحن

هناك بعض الترددات التي يمكنك تجريبها أثناء ضبط الصحن حتى تستطيع معرفة الضبط بشكل صحيح.

عرب سات

تردد 11996 التصحيح 4/3 الترميز 27500 أفقي.

تردد 11976 التصحيح 4/3 ترميز 27500 رأسي.

نايل سات

التردد 11900 التصحيح 4/3 الترميز 27500 رأسي.

التردد 12034 التصحيح 4/3 الترميز 27500 أفقي.

الهوت بيرد

التردد 12692 التصحيح 4/3 الترميز 27500 القطبية عمودي أو رأسي.

التردد 12149 التصحيح 4/3 الترميز 27500 أفقي.

طريقة تنزيل تردد واحد لجميع قنوات عرب سات

جميع الأقمار يتم عمل صيانة لها وتحديث جديد لها قامت عربسات بعمل تحديث لها وأطلقت تردد حديد في الساعة العربية والذي قامت بإطلاق عليه أسم التردد الشبكي أو التردد السحري وقد ازداد الطلب في الحصول على هذا التردد في الفترة الأخيرة بشكل سريع وملحوظ.

لذا فمن خلال موضوعنا تستطيع معرفة قنوات عرب سات الجديد جميعها المجانية والمشفرة وكل ذلك من خلال تردد واحد فقط تستطيع الحصول عليه من خلال الخطوات التالية:

أولًا يجب التأكد من كون صحن الدش أو ما يعرف باسم الستلايت تم تركيبه بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات التالية في إدخال التردد:

أسم القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11998.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: رأسي.

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