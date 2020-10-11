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شرطان من الوحدة للتعاقد مع عبدالله الحافظ
المدافع اقترب من الرحيل عن الهلال

شرطان من الوحدة للتعاقد مع عبدالله الحافظ

2020/10/11
الساعة 3:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شرطان من الوحدة للتعاقد مع عبدالله الحافظ عبدالله الحافظ مدافع الهلال
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 الاتحاد يبتعد عن ضم عبدالله الحافظ
2 لماذا اهتم الشباب بضم الحافظ ؟

حدد نادي الوحدة شرطين، وذلك للتعاقد مع اللاعب عبدالله الحافظ مدافع نادي الهلال، الذي أصبح قريبًا من مغادرة بطل دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وذكر الحساب الرسمي لـ “دوري بلس” عبر “تويتر” أن الوحدة اتفق مع الحافظ ولكن الفريق حدد شرطين لضم مدافع الهلال، وهما التعاقد معه بعقد مدته 3 سنوات، أو ضمه على سبيل الإعارة من الهلال وذلك في حال وجود مبالغة في الشروط المالية لضم المدافع.

الاتحاد يبتعد عن ضم عبدالله الحافظ

وكان نادي الاتحاد وضع أنظاره على ضم الحافظ بسبب هبوط مستوى المدافع البرازيلي برونو أوفيني، لكن الوحدة أصبح أقرب من أي وقت مضى للظفر بخدمات نجم الهلال.

يذكر أن عبدالله الحافظ، دخل الفترة الحرة في عقده مع الهلال، وبحث المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم عن بيعه أو إعارته خلال الميركاتو الصيفي، خاصة أن المدرب الروماني لا يفكر في الاعتماد عليه.

لماذا اهتم الشباب بضم الحافظ ؟

وقيل إن الشباب رغب في ضم عبدالله الحافظ لتعويض رحيل المدافع الجزائري جمال بلعمري المنضم حديثًا إلى نادي ليون الفرنسي.

عبدالله الحافظ


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