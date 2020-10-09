شرط مفاجئ من عمر السومة لإدارة الأهلي للبقاء

المواطن - محمد سمعه

حدد اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، شرطًا مفاجئًا لإدارة الراقي، وذلك من أجل البقاء في صفوف الراقي بالفترة المقبلة.

وكان اسم السومة تردد بقوة للرحيل عن الأهلي، وذلك بسبب المشاكل الإدارية التي يمر بها الفريق إضافة لعدم التعاقد مع صفقات قوية.

وضغط السومة على إدارة الأهلي للحصول على عقد مدته 3 مواسم مع الحصول على راتب شهري قدره مليون ونصف المليون ريال وفقًا لـ الزميلة “الجزيرة”.

قرار عمر السومة في حال عدم تنفيذ شرطه

وإذا لم تستجب إدارة الأهلي لـ طلب عمر السومة فإن اللاعب سيقرر وبشكل نهائي الرحيل عن الأهلي خاصة أنه يدخل الفترة الحرة في ديسمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن طارق كيال المشرف على فريق كرة القدم بـ الأهلي يستعد لتقديم الاستقالة بسبب عدم حصوله على الدعم الذي كان ينتظره من قبل مجلس الإدارة.

أزمة جديدة على أبواب الأهلي

وكان النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة دخل في أزمة جديدة، وذلك بسبب الشكوى التي قُدمت ضد النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” مؤخرًا.

وتقدم نادي النجم الأحمر الصربي بشكوى إلى الفيفا ضد الراقي وذلك بسبب المستحقات المالية المتأخرة من الراقي للنادي الصربي في صفقة التعاقد مع الألماني ماركو مارين.

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن النجم الأحمر لم يحصل على 900 ألف يورو من الراقي في صفقة انتقال مارين إلى النادي السعودي، مما جعل الفريق الصربي يتقدم بشكوى إلى الفيفا.

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