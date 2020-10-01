شرط واحد للسماح لـ تيك توك بالعمل في أميركا

المواطن - متابعة

أكدت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن تطبيق تيك توك سيمنع في الولايات المتحدة في حال لم تنتقل أعماله في البلاد إلى مجموعات أميركية.

وأفاد وزير الخزانة، ستيفن منوشين، خلال ندوة نظمتها قناة “سي إن بي سي”، أن المفاوضات القائمة بين المجموعة الصينية “بايت دنس”، الشركة الأم لتيك توك، ومجموعتي أوراكل وولمارت “تسمح بإقامة شركة أميركية يكون أكثر من نصف رأسمالها بيد مستثمرين أميركيين”، مضيفًا: “في حال توقيع الاتفاق وفق شروطنا، سنصادق عليه. بخلاف ذلك، سيُمنع” التطبيق في الولايات المتحدة.

وقال الوزير الأميركي إنّ “أي اتفاق يجب أن يلبي تمامًا حرصنا على الأمن القومي”.

يذكر أن الإدارة الأميركية تتهم تطبيق تيك توك، المنتشر على نطاق واسع، بالتجسس لصالح بكين، فيما ينفي التطبيق هذا الاتهام تمامًا.

وسبق لوزارة التجارة الأميركية أن أعلنت أن التطبيق سيتم حظره محليا، في 12 نوفمبر القادم، في حال لم يصبح تحت إدارة أميركية.

وحث قاض في واشنطن “تيك توك” على التوصل إلى اتفاق أو إثبات عدم شرعية الحظر أمام المحاكم.

ويستخدم التطبيق نحو 100 مليون حساب داخل الولايات المتحدة.

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