شركة أسيتي البريطانية تفتتح مركز بيانات جديدًا في السعودية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تعمل شركة أسيتي البريطانية على تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تستعد لافتتاح مركز بيانات جديد في السعودية خلال الفترة المقبلة.

المملكة سوق واعد للتقنية

وحسبما ذكر موقع إي تي بي، ستدعم المنشأة الجديدة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية في المنطقة، وستضمن بقاء معلومات المشاريع الخاصة بالمشاريع السعودية في المملكة.

الجودة وأمن المعلومات

وقال ديفندرا جيرا، الرئيس التنفيذي للشركة: “فيما يتعلق بالأمن والامتثال، فإن منصتنا معتمدة لإدارة الجودة وأمن المعلومات وأنظمة إدارة استمرارية الأعمال وأنظمة إدارة الخدمة، مما يضمن أننا نقدم لفرق المشروع نظامًا آمنًا وقويًا، نظامًا لتخزين بيانات الأصول الخاصة بهم.

تمتلك أسيتي شبكات الخادم في كل موقع من مواقع التشغيل الرئيسية على مستوى العالم لضمان عمليات إدارة البيانات التي تلبي المتطلبات المحلية.

مشاريع البنية التحتية الرئيسية

وشاركت أسيتي في مشاريع البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2001، وعملت في مشاريع تشمل مطار دبي الدولي، ومشروع النقل في لندن كروسريل، ومبنى مطار هيثرو 5.

ويمثل مركز البيانات في المملكة، خطوة كبيرة إلى الأمام في توسيع القدرة الهندسية الرقمية للصناعة المحلية.

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