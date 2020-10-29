شروط الابتعاث الداخلي في جامعة الملك سعود

المواطن - واس

زار رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح ال صقر اليوم، جامعة الملك سعود، وكان في استقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وعدد من منسوبي الجامعة.

وجرى خلال الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين في مجال الدراسات العليا، وتعزيز مبدأ الشراكات التعليمية وإتاحة الإمكانيات البحثية والخبرات الأكاديمية بالجامعة.

شروط الابتعاق في جامعة الملك سعود

وستتيح هذه الاتفاقية لمنسوبي جامعة حفر الباطن من المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات فرصة الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه التي تقدمها الجامعة من خلال نظام الابتعاث الداخلي لمواصلة دراستهم العليا داخل المملكة في تخصصات يحتاجها سوق العمل الحكومي والخاص.

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