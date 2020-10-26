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شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض دون تحويل الراتب

شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض دون تحويل الراتب

2020/10/26
الساعة 6:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض دون تحويل الراتب
المواطن _ الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 التمويل من بنك الرياض
2 شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض
3 مميزات تمويل بنك الرياض
4 تقديم الخدمات المساندة
5 شراكة الصندوق العقاري ضمن برنامج الإسكان

أتاح بنك الرياض للمواطنين السعوديين منسوبي القطاع المصرفي الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب.

التمويل من بنك الرياض

ويمكن لموظفي القطاع المصرفي المؤهلين الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض، بهامش ربح تنافسي وبدون تحويل راتب، لكن عن طريق عدة شروط والتي تأتي أبرزها:

شروط التمويل الشخصي من بنك الرياض

  • يجب ألّا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا للسعوديين، أو 22 عامًا للمقيمين.
  • التمويل بدون تحويل راتب فقط لموظفي البنوك.
  • يجب ألّا تقل فترة العمل عن عام واحد عند التقدم بالطلب.
  • الحد الأدنى للراتب 10,000 ريال سعودي.
  • ألّا تزيد التزامات العميل لدى بنك الرياض والجهات الأخرى، عن 33% من إجمالي الراتب.

مميزات تمويل بنك الرياض

  • متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  • هامش ربح تنافسي.
  • إجراءات سهلة وسريعة.
  • مدة تمويل تصل إلى 48 شهرًا.
  • مبلغ التمويل قد يصل إلى 300,000 ريال.
  • إعفاء الورثة من المبالغ المستحقة في حالة الوفاة.

تقديم الخدمات المساندة

وكان الصندوق العقاري وقّع اتفاقية تعاون مع بنك الرياض لتقديم الخدمات المساندة المُتعلقة بأعمال التقييم العقاري والزيارات الفنية لمتابعة مراحل إنجاز البناء الذاتي لمستفيدي القرض العقاري المدعُوم.

جاء ذلك بمقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض، حيث وقع الاتفاقية كل من المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان.

شراكة الصندوق العقاري ضمن برنامج الإسكان

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، في تصريحات سابقة أن الاتفاقية تُعد إحدى ثمار الشراكة المميزة مع الجهات المالية من بنوك ومؤسسات تمويلية تحت مظلة برنامج “الإسكان”، وامتدادًا للعديد من الشراكات التي عقدها الصندوق العقاري مع الجهات التمويلية.


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