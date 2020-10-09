شروط وثيقة العمل الحر وطريقة الحصول على تمويل نفاذ

ويشترط للحصول على هذه الوثيقة التي تصل مدة صلاحيتها إلى عام واحد من تاريخ الإصدار ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 60 سنة.

وجود حساب أبشر مفعل.