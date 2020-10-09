شروط وثيقة العمل الحر وطريقة الحصول على تمويل نفاذ

المواطن - الرياض
وثيقة العمل الحر هي وثيقة تُمنح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة بهدف حماية أعمالهم والاستفادة من المزايا والخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات ذات العلاقة مثل بنك التنمية الاجتماعية وغيرها.
شروط التقديم على وثيقة العمل الحر
ويشترط للحصول على هذه الوثيقة التي تصل مدة صلاحيتها إلى عام واحد من تاريخ الإصدار ما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 60 سنة.
- وجود حساب أبشر مفعل.
آلية التقديم
يتم إصدار الوثيقة من خلال:
- الدخول عن طريق موقع البوابة.
- إنشاء حساب جديد.
- تفعيل حساب أبشر.
- اختيار البرنامج المناسب من قائمة برامجنا المتاحة بالبوابة.
- إرفاق ما يُثبت الأهلية والممارسة.
مزايا وثيقة العمل الحر
تحقق الوثيقة لصاحبها عدد من المزايا من بينها ما يلي:
- التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية.
- التعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الوثيقة كمستند رسمي.
- فتح حساب بنكي مرتبط بالوثيقة.
- استخدام قنوات الدفع الرقمية.
- الخدمة مجانية بالكامل في كافة المراحل.
شروط تمويل نفاذ
ويوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويلًا يصل إلى 60 ألف ريال لحاملي هذه الوثيقة بالشروط التالية:
- أن يكون طالب التمويل حاصلًا على وثيقة العمل الحر من منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى التراخيص الأخرى اللازمة لنشاط توجيه المركبات.
- أن يكون طالب التمويل سعودي / ـة الجنسية.
- ألا يقل العمر عن 18عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل 14 ألفًا لمساري الخدمات التخصصية والنقل التشاركي.
- أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم و / أو الكفيل بحصول المتقدم على التمويل.
- أن يقدم طالب التمويل ضمانات مقبولة لدى بنك التنمية الاجتماعية.
- ألا يكون طالب التمويل مدينًا لبنك التنمية الاجتماعية بقرض آخر.
- التأمين على المركبة إذا كان العمل الحر الممول في توجيه المركبات.
يعطيكم العافيه بادره طيبه وتشكرون عليه