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شروط وثيقة العمل الحر وطريقة الحصول على تمويل نفاذ

شروط وثيقة العمل الحر وطريقة الحصول على تمويل نفاذ

2020/10/09
الساعة 12:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شروط وثيقة العمل الحر وطريقة الحصول على تمويل نفاذ
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 شروط التقديم على وثيقة العمل الحر
2 آلية التقديم
3 مزايا وثيقة العمل الحر
4 شروط تمويل نفاذ
وثيقة العمل الحر هي وثيقة تُمنح من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة بهدف حماية أعمالهم والاستفادة من المزايا والخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات ذات العلاقة مثل بنك التنمية الاجتماعية وغيرها.

شروط التقديم على وثيقة العمل الحر

ويشترط للحصول على هذه الوثيقة التي تصل مدة صلاحيتها إلى عام واحد من تاريخ الإصدار ما يلي:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • أن يكون في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 60 سنة.
  • وجود حساب أبشر مفعل.

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    1 تعليق
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    سعيد الشهراني
    1 ساعة

    يعطيكم العافيه بادره طيبه وتشكرون عليه

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