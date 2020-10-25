شعار عن الرفق بالحيوان

الحيوانات لها مكانة عظيمة عند الإنسان منذ القدم فكان يستخدمها في الترحال وغيرها ولذلك يجب التعرف على أجمل شعار عن الرفق بالحيوان وأهم أبيات الشعر التي قيلت في الرفق بالحيوان.

الرفق بالحيوان

تعتبر الحيوانات من المخلوقات العجيبة التي خصها الله بالعديد من المميزات الهامة التي تفيد الإنسان منذ القدم فالله سبحانه وتعالى قد وهب لنا الكثير من النعم في حياتنا والتي يجب أن نهتم بها وبرعايتها ومنها الحيوانات فقد سخرها الله لخدمة الإنسان.

وعلى ذلك فقد استخدمها الإنسان منذ قديم الزمن في العديد من الأمور فهناك أنواع حيوانات يتم استخدامها كوسيلة مواصلات مثل الحصان والجمل وغيرها فكانت من أهم الوسائل التي يتم الاستعانة بها في الترحال.

إضافة إلى ذلك فهناك الكثير من أنواع الحيوانات التي يتم تناول لحمها والاستفادة بها في صنع الأشياء المفيدة للإنسان مثل استعمال صوفها أو شعرها بغرض الحصول على التدفئة.

وكان الكثير من الأشخاص قديمًا يرون أن الحيوانات لا تشعر أو تدرك الأمور ولكن جاءت تعاليم الإسلام السامية لتوضح لنا أهمية ودور الحيوانات في حياتنا بشكل عام.

ولذلك سنقدم لكم في هذا المقال على موقع المواطن أجمل شعار عن الرفق بالحيوان بالإضافة إلى أهمية الحيوانات في حياتنا وأجمل ما قيل من أبيات شعرية في الرفق بالحيوان وكل هذه الأمور سوف تجدها في السطور القادمة

شعار عن الرفق بالحيوان

هناك الكثير من الندوات الثقافية والكثير من المؤتمرات العالمية التي طرحت فكرة شعار عن الرفق بالحيوان كنوع من نشر ثقافة الرفق بالحيوان في الكثير من الدول حول العالم إضافة إلى ذلك فإن بعض الدول المتقدمة تقوم بإنشاء أماكن خاصة للحيوانات بغرض رعايتهم والحفاظ عليهم.

وهناك أيضًا بعض التشريعات التي تم ابتكارها للحفاظ على حياة الحيوان وحمايته بشكل خاص من الأفعال العدوانية التي قد تمس بحياته بشكل عام.

وما دفع إلى هذا الأمر هو ما نشاهده يوميًا من حالات تعذيب للحيوانات على مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى تحرك بعض الدول ناحية سن بعض التشريعات بهدف حماية الحيوانات من أي أفعال عنيفة قد يتعرضون لها.

ومن الجدير بالذكر أن تعاليم الدين الإسلامي قد نهت عن ارتكاب أي فعل سيء قد يضر بالحيوان أو يعرضه للخطر بأي حال من الأحوال.

حقوق الحيوان في الإسلام

بعد أن قدمنا فيما سبق شعار عن الرفق بالحيوان يجب توضيح أن الدين الإسلامي قد حثنا على الرفق بالحيوان فالحيوان من مخلوقات الله عز وجل وهي نعمها قد وهبها الله لنا لما لها من أهمية ودور عظيم في حياة الإنسان ولذلك سنوضح لكم حقوق الحيوان والتي حثنا عليها الإسلام منذ قديم الزمن وهي كالتالي:

نهانا الإسلام عن القسوة أو تحميل الحيوان ما لا يطيقه.

الحرص على البعد عن وسم الحيوان أو تعذيبه بأي شكل من الأشكال.

نهى الإسلام عن قتل الحيوانات إلا إذا كان للضرورة ونهى أيضًا عن التمثيل بجسد الحيوانات.

الحرص على الإحسان إلى الحيوانات عند ذبحها.

منح الحيوانات الرعاية المناسبة لها عبر توفير المكان المناسب للرعاية بالإضافة إلى توفير الطعام المناسب له ومعاملته برحمة ورفق.

الحرص على توفير البيئة التي تناسب الحيوان

من حق الحيوان في الإسلام عدم تغيير خلقته أو وسمه في وجهه أو إيذاء الحيوان بأي طريقة كقطع زيله أو تعذيبه.

يجب الحرص على عدم إجراء التجارب العلمية والأبحاث التي قد تعرض الحيوان للخطر أو تسبب له الأذى مثل عمليات الاستنساخ.

الحرص على عدم القيام بتهجين الحيوانات عبر الاستعانة بأنواع أخرى من الحيوانات ليست متعلقة بنوع الخلق.

كلمات رائعة عن الرفق بالحيوان

إضافة إلى ابتكار أجمل شعار عن الرفق بالحيوان فهناك بعض الكلمات الراقية التي قيلت عن الرفق بالحيوان والتي يجب أن نذكرها لكم وهي كالتالي:

الحيوان في بعض الأحيان يتمتع بقدر عالي من الإنسانية لا تتواجد في الإنسان ذاته.

يتواجد في التاريخ العديد من الأحداث التي تثبت أن الكلاب أوفى من الإنسان في بعض الأحيان.

يمكن أن تحكم على رقي وتقدم المجتمع بأكمله من خلال كيفية تعامله مع الحيوان.

إيذاء الحيوانات جريمة من أشد الجرائم التي لا يوجد بها قاضي ولا يوجد بها محام ليدافع عن حقوق المجني عليه بهذه الجريمة.

القسوة على الحيوانات من أعلى مراتب الغباء.

الحيوانات مخلوقات تشعر بكل شيء وتحب وتكره وتشفق وتعطف فإن نظرت ولو للحظة واحدة في عين الحيوان سوف تعلم كل هذه الأمور.

الرفق بالحيوان من الأشياء الواجبة على جميع العاقلين فالحيوان لا يمكنه التعبير عما يشعر به من ألم أو وجع.

انتبهوا إلى ما يصدره الحيوان من أنين متقطع وسوف تدركون كم يحتاج من الرفق والرحمة به.

لقد منح الله الإنسان العقل لكي يهتم بكل المخلوقات من حوله فيجب عليه الاهتمام بالحيوان والنبات وإن لم يهتم بهذه الأشياء فهو يكون بلا عقل أو إدراك.

الرفق بالحيوان من المفاهيم الدينية العميقة كما أنه من المفاهيم الإنسانية الهامة والشخص الذي لا يفكر بالرفق بالحيوان فهو لا يفكر فيما هو أعلى من ذلك.

أبيات شعر رائعة عن الرفق بالحيوان

توجد الكثير من الأبيات الشعرية والتي تعتبر أهم شعار عن الرفق بالحيوان فهي تعبر عن معنى الرفق والرحمة بالحيوانات ومنها الأبيات الرائعة للشاعر أحمد شوقي وهي كالتالي:

الحَيوانُ خَلق لَهُ عَلَيكَ حَقُّ

سَخَّرَهُ اللَهُ لَكا وَلِلعِبادِ قَبلَكا

حَمولَةُ الأَثقال وَمُرضِعُ الأَطفالِ

وَمُطعِمُ الجَماعَه وَخادِمُ الزِراعَه

مِن حَقِّهِ أَن يُرفَقا بِهِ وَأَلّا يُرهَقا

إِن كَلَّ دَعهُ يَستَرِح وَداوِهِ إِذا جُرِح

وَلا يَجُع في دارِكا أَو يَظمَ في جِوارِكا

بَهيمَةٌ مِسكينُ يَشكو فَلا يُبينُ

لِسانُهُ مَقطوعُ وَما لَهُ دُموعُ

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