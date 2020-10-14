شعر عن عيد ميلاد

من أجمل الأشياء التي تعبر بها عن حبك في المناسبات السعيدة كعيد الميلاد هي شعر عن عيد ميلاد ليوضح ما تشعر به من حب وتقدير واهتمام تجاه أحبائك وأصدقائك وأقاربك.

شعر عن عيد ميلاد

سوف نقدم لكم في هذا المقال على موقع المواطن أجمل شعر عن عيد ميلاد ومنها قصيدة يا طيور الصبح هللي تمتعوا بأبياتها الجميلة فيما يلي:

يا طيور الصبح هللي

ويا نجوم السماء أبقي في السماء ولا تغربي

يا زهور الربيع تفتحي

وافتحي أبواب الحياة لكل زهرة تأبى التفتح

فاليوم عيد ميلاد حبيبتي

اليوم أجمل الأيام واروع الليالي

اليوم غنت الساعات

ورقصت الثواني

اليوم انحنى التاريخ

وقبلت السفن الموانئ

اليوم عيد ميلاد قلبي

اليوم عيد ميلاد حبي

اليوم عيد ميلاد حبيبتي

كل عشاق الكون يا حبيبتي

سيحضرون حفل عيد ميلادك

يهنؤونك لا بل يهنؤوني أنا

فاليوم عيد ميلاد قلبي أنا

اليوم عيد ميلاد حبي أنا

اليوم عيد ميلاد حبيبتي أنا

حبيبتي

سيكون الاحتفال بك في أروع مكان في الدنيا

أتدرين أين يكون؟

سأقيم لك حفله قرمزيه في داخل صدري

سأجعل شراييني دروب مفروشه ومزينه بالورود

تمرين منها إلى أعماق قلبي وعلى عرشه تتربعين

وتكون أوردتي نوافذ مزخرفه

تطلين منها على جنتك التي بداخلي

نعم حبيبتي

كل ما بداخلي ملك لك وحدك

جنتك في قلبي وفي أعماقي

وفى خلجات روحي

حبيبتي

اليوم تبتسم البحار

تتراقص الأمواج

تعزف الأشجار روائع الأنغام على أوتار الخمائل

اليوم يا حبيبتي

ستكون الشموع عشره فقط

بعدد أصابع يدي

ستكون شموعك يا حبيبتي هي أصابعي

لن تنطفئ أبدًا

سأجعلها موقدة لتزين عرشك

لا تقلقي حبيبتي

لن تنتهي شموعك أبدًا لن تنتهي

فهي مني

ولن تنتهي

شعر قصير رائع عن عيد الميلاد

غنــوا لحبــيــبي وقــدّمــوا له التّهانــي

في عيــد ميــلاده عــساهــا 100 عــام

افرح حبيبــي واطـلب أغــلــى الأمــاني

الّـليــلــة يــا عــمــري تــنــاديـك الأحـلام

اليوم ميلادك وأنا فيه موعود

يا أغلا دروبي يا غلاي وودادي

الكون ونجومه على حبّك شهود

كل المجرّة تعرف ان مرادي

اليوم ميلادك وأنا اليوم مولود

مدام حبك حب والنبض هادي

صاحبي عيد ميلادك يــا عيــد قلبي .. صاحبي عيد ميلادك

“العمـــر كله” لــك .. فرحة وشرحة

عساني حي .. وأحضر كـــل أعيادك

وأهديك وردات الـــغلا فوق صرحة

ازداد عمــــرك .. صح!.. لكنّه ازدادك

في خافقي لك بالـــغلا ألف صفحــــة

ودعت بك عام مضى

وأقبلت بك عام جديد

ياللي حياتي لك رضى

يالله عسى عامك سعيد

كل عام وأنت حياتي يا حياتي

أبحتفل بميلادك حتى لو طالت بيننا مسافاتي

أنا من لي غيرك يستاهل كل تضحياتي

روحي وعمري وقلبي فدوة لك يا غلاتي

بقربك حلّت ساعاتي

وبحبّك حقّقت أمنياتي

الله يخليك لي ياغناتي

شعر جميل لعيد الميلاد

اليوم ميلادك يا الغلا واحترت شو أهديك

عبير ورود وشموع تضوّي لياليك

عيوني حبيبي ترخص لك وتفديك

خذها عيوني فداك والقلب مغليك

عمري كله فداك إن كان يرضيك

وكل ما فيني من شجون لأجل عينيك

أدري كنوز هالدّنيا كلها ما تغويك

عسى عمرك طويل الله يخليك

لعيون حبيب دوم مغليك

بحتفل يا الغالي معاك

وأشعل لك شموع المحبة من غلاك

وأقول لك

كل عام وانت يا الغالي بخير

يا عسى تبقى لي عساك

أهنّي اليوم بك أنت

عشانك من مواليده

وأغنيلك في ميلادك

عساها لك سنة سعيدة

ضوّيت الشمع بيديني

حبست بوقتها أنفاسي

تمنّيتك تجي عندي

تعيش الفرحه بإحساسي

نقشت اسمك على روحي

نظمته عقد بأحلامي

هدية لك أقدّمها

في ليلة فرحة أيامي

حبيبي ودنيتي وعمري

أعيش أحلامي بعمرك

عسى ربّي يعيد اليوم

مية مرّة وأنا بقربك

أجمل قصيدة للتهنئة بعيد الميلاد

قصيدة رائعة تعبر عن عيد الميلاد للشاعر حمدان بن محمد بن راشد

اليوم عيد اليوم أغلا من العيد

اليوم هذا غير عن كل الأعياد

والليلة أحلي موعدن في المواعيد

تاريخها يحمل معه عيد ميلاد

ميلاد كل حسن والمجد والغيد

الزين فيها كاملن والغلاء زاد

ميلادها سموه شيخ المواليد

المجتمع يفرح به جموع وأفراد

كنها غزال داخلن قادت الصيد

كل الضباء من خلفها جات تنقاد

والبحر يحسبها على السير في البيد

شوف البحر من حسنها صاد حساد

هي أغلا عنقودن ما بين العناقيد

بنت الشيوخ إلى من أمجاد لأمجاد

الشوق يحضنها من الأيد إلى الأيد

متسيده لن السيادة للأسياد

يا مالها يقض على فرحة العيد

يا ليتها في صحة لها دوم ينعاد

اليوم عيد اليوم أغلا من العيد

اليوم هذا غير عن كل الأعياد

قصيدة رائعة للحبيبة في عيد ميلادها

من القصائد الرائعة الجميلة التي تعبر عن الفرحة بعيد ميلاد المحبوبة قصيدة في عيد ميلادها للشاعر عبد الرازق عبد الواحد تمتعوا بأبياتها الجميلة المعبرة:

فدى لعمرك ساعاتي وأيامي

عاما كبرت فهل قاربت أعوامي

أم ما تزال لنا في الغيب أربعة

وأربعون طويل شوطها دامي

وكيف أختصر الدنيا فيصبح لي

عمر كعمرك لكن دون أرقام

ياني.. وعمرك عمري لو تخيرني

الدنيا تنازلت عن عرشي وأختامي

وقلت هذي على أقدامها سجدت

قصائدي كلها وانهل إلهامي

سقيت كل مسام من مفاتنها

بذوب قلبي أنا المستمطر الظامي

وصرت فيها ربابا كل أوردتي

أوتاره وهي صارت كل أنغامي

ياني.. سأسأل عرش الله مغفرة

أن قلت: ياني.. على أطرافه نامي

لعلني حين أغفو تحت قبته

أحس وجهك يغفو فوق أحلامي

ياني.. لعيدك أضلاعي سأسرجها

شمعا، واخشع من رأسي لأقدامي

مرتلا ساجدا لله مبتهلا

أن تصبحي أنت أوراقي وأقلامي

ونبض قلبي وأمواجي وأشرعتي

وأن تظلي قناديلي وأعلامي.

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